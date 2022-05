Bruketa: 'Ne trebate biti bogati i umreženi da biste došli do publike, treba vam prava priča'

U lipnju ove godine 24sata organizirat će prvu dodjelu nagrada u metaverseu. Oriđiđi Video Awardsi slave kreativne i originalne video kampanje na digitalnim platformama. Prijavljene videe u čak 11 kategorija ocijenjivat će naš strogi, ali pravedni žiri kojeg čine stručnjaci iz različitih područja, različitih generacija. Zajedničko im je što svi obožavaju videa, radili su neki oblik produkcije i svi su bez dlake na jeziku. Naravno, uz argumente. Videi se i dalje mogu prijaviti na ova2022.24sata.hr.

O budućnosti videa i njegovoj eksploziji razgovarali smo sa kreativnim direktorom reklamne agencije Bruketa&Žinić&Grey, Davorom Bruketom.

Tržište je napokon počelo uviđati koliko je bitan video u digitalu te se podrazumijeva da, ako danas ne stvarate video, zaostajete za konkurencijom. Na koje bi segmente content kreatori, kada rade video, trebali posebno obratiti pažnju?

Ljudi oduvijek pričaju priče. Danas je video ključni format, a digitalne platforme su glavni distribucijski kanal. Mora biti jasno kome pričaš priču, kako ćeš do tih ljudi doći, zašto bi ih tvoja priča trebala zanimati te kako će se ona razlikovati od svih drugih priča. Danas gotovo svatko ima priliku ispričati svoju priču, ali nikad nije bilo toliko narativa u opticaju i nikad nije bilo teže zadržati pažnju. Ali ako imate pravu priču nikad nije bilo lakše doći do publike u bilo kojem kutu svijeta. Ne morate biti ni bogati ni umreženi. Samo talentirani, pametni i kreativni.

Gdje je danas digital video? Mislite li da njegovi benefiti nisu dovoljno istraženi?

Digitalni video je svuda oko nas. Okruženi smo ekranima, od digitalnih billboarda do pametnih satova, a svaki od tih ekrana na ovaj ili onaj način pridonosi distribuciji digitalnog videa. Svako vrijeme ima svoje oblike pričanja i prenošenja priča, a digitalni video sigurno je prevladavajući oblik našega vremena. Puno više video sadržaja pogledamo na našim mobitelima nego na bilo kojem drugom ekranu. Efikasnost pokretnih slika odavno je poznata, a količina sati koju provedemo konzumirajući ih na digitalnim platformama to samo potvrđuje.

Kao član žirija, na što ćete posebno obratiti pažnju, osim, naravno, zadanih parametara, kod ocjenjivanja videa za Oriđiđi Video Awards?

Posebnu ću pažnju posvetiti tome da razumijem kome je video namijenjen, kako je došao do svoje publike i kako je publika na njega reagirala.

Je li za uspješan video potreban ‘samo’ zanimljiv content?

Za uspješan video potrebna je dobro ispričana priča na, ciljnoj publici, relevantan i zanimljiv način.

Dodjela Oriđiđi Video Awardsa održat će se u metaverseu koji je, u posljednje vrijeme, postao nova ‘vruća roba’ na tržištu, zbog čega brendovi moraju brzo reagirati. Kako bi svaki brend trebao pristupiti metaverseu i koji bi mu prvi korak trebao bit, ukoliko ga, naravno, još nije učinio?

Čitav niz brendova s kojima radimo istražuje mogućnosti u metaverseu. Otvaraju se neslućene mogućnosti u direktnoj i personaliziranoj komunikaciji brendova s potrošačima. U tom će veliku ulogu igrati brend karakteri pokretani tehnologijom temeljenom na umjetnoj inteligenciji. Čeka nas novo, zanimljivo razdoblje u razvoju tržišnih komunikacija.

Kako će metaverse svijet utjecati na svijet digitalnog marketinga?

Do sada lokalni brendovi nisu imali pristup raznim računalnim igrama jer je to, naprosto, bilo preskupo. Koliko će nam dostupne biti druge platforme u metaverseu tek ćemo vidjeti. Eksperimentiramo s Decentralandom i drugim platformama i pokušavamo sagraditi novo iskustvo u povezivanju brenda i njegovih korisnika. To može biti nova razina iskustva zahvaljujući, između ostalog, i razvoju tehnologija temeljenih na umjetnoj inteligenciji. Puno je prilika i puno nepoznanica, kao i uvijek na početku.

POGLEDAJTE VIDEO: