Ćiro: Zbog Tuđmana sam ostao bez čak četiri milijuna dolara

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Hrvatska je prije 20 godina na SP-u 1998. u Francuskoj osvojila broncu, a jedan od najzaslužnijih za taj uspjeh bio je naravno Ćiro Blažević. Bilo je to najljepše ljeto hrvatskog nogometa, a trener svih trenera otkrio nam je što se sve događalo u Francuskoj te 1998.

POGLEDAJTE VIDEO:

Rekli ste da su vam prigovarali zbog Štimca na popisu. Jesu li sugerirali koga biste trebali zvati umjesto njega?

- Jesu. Vlatko Marković je u momčadi htio staviti svojega zemljaka Stjepana Tomasa. Za Zorana Mamića sam im rekao da valjda imam i ja pravo jednog svojeg, a kad su me pitali za Petra Krpana, rekao sam im: ‘Taj dečko je bio u rovu sa 17 godina i zato ide na SP’.

Jeste li se kad posvađali s predsjednikom Tuđmanom oko igrača?

- Jesam, nakon što sam otjerao Igora Cvitanovića. Nazvao me je Tuđman jer mu je Cvita bio ljubimac, zabijao je golove za njegovu Croatiju. I kaže mi: ‘Što radite? Znate li kakav bi tandem bio Cvitanović - Šuker?’. I u pravu je bio, da sam imao Cvitanovića protiv Francuske, bili bismo svjetski prvaci. Ali otjerao sam ga i to je bilo konačno. I kažem Tuđmanu na telefon: ‘Predsjedniče, birate između svog ljubimca i mojeg autoriteta’. Samo je poklopio slušalicu. I ja sam sačuvao autoritet.

Davor Šuker je igrao genijalno, no i on je umalo izletio iz momčadi?

- Uoči utakmice protiv Nizozemske poslao sam igrače na lagano rastrčavanje, a Šuker mi je rekao da ga boli list. Ja znam da s listom nema zajeb...... i pitam ga je li hematom, a on kaže da jest. Kažem mu da se samo lagano rastrči da se mišići malo zagriju, a on meni: ‘Ako ću trenirati, onda sutra neću igrati’. Pogledao sam ga i rekao: ‘Moraš trčati, sad si se naš’o izmotavat’, sad si ti neka manga’. Uspjeli smo sve izgladiti i Šuker je igrao protiv Nizozemske.

Kako ste pripremali igrače za četvrtfinale protiv Njemačke?

- Probdio sam čitavu noć razmišljajući o teoriji. Imao sam problem s Bierhoffom, jer nisam imao igrača koji bi ga mogao dobiti u zraku. Ideja mi je bila zaustaviti nabacivanja na njega. Razmišljao sam o tome kako ću igračima ispričati priču o Rommelu i Montgomeryju. Rommel je bio puno bolji u strategiji, ali nije imao goriva. Pa se tenkovi nisu mogli pomaknuti s mjesta i Montgomery je pobijedio. A onda tog jutra čovjek koji je bio sa mnom rekao mi je da zove Tuđman. I Tuđman mi kaže: ‘Ćiro, moraš pobijediti’. Bio sam na putu u svlačionicu koja je bila puna ogledala. Pogledao sam se u ogledalo i bio sam nekako zelen pa sam pomislio: ‘O, moj Bože, hoću li umrijeti?’. I otišao sam igračima. Imao sam sve nacrtano na papiru, ali nisam počeo pričati ni o čemu. Nisam mogao jer sam mislio o tome hoću li umrijeti ili ne! Gledao sam igrače, u svlačionici je bila potpuna tišina, i nakon nekoliko trenutaka sam vidio da su i oni iste zelene boje kao i ja. Zgužvao sam papir s teorijom i bacio ga. Prošlo je sedam minuta, a ja im nisam rekao ništa. Jebeš teoriju. Sve što sam im rekao bilo je: ‘Izađite na teren i poginite za hrvatsku zastavu i za sve koji su dali živote za Hrvatsku’. Kakav Bierhoff, kakvi bakrači. I pobijedili smo 3-0. Moraš znati psihologiju igrača. Moraš s ekipom imati takvu vrstu odnosa da joj možeš prenijeti stanje svoje duše.

Je li Igor Štimac bio predvodnik noćnog života u reprezentaciji?

- Ma, predvodnik noćnoga k...a! Kod mene nikad! On je, istina, znao tražiti dopuštenje od mene da ostane malo dulje vani. ‘Možeš, ali ja te čekam u pola jedan pred vratima hotela’. I nikad nije zakasnio. Da jest, ne bi ni sekunde dulje mogao ostati u reprezentaciji. Iako, da ga nije bilo u Franucskoj, nikad ne bismo bili treći, on je bio taj koji je išao glavom na kopačku.

Je li bilo ‘iskakanja’ među ‘vatrenima’?

- Ovo što ću vam sad ispričati je intimna priča. Bilo je to u Intercontinentalu u 1 sat iza ponoći. Pred jednom sobom čujem porno, ali, klinac, nije porno. Gledam i zagalamim: ‘Otvori!’. Nekoliko sekundi ništa, a onda prvi igrač odgovara: ‘Spavamo’. ‘Ma spavate vi p. m., otvaraj’. I nakon dvije, tri sekunde drugi otvori, a kupaonica zaključana. Nakon što sam viknuo, otvori ona, ženska, i hoće pobjeći, a ja je potjeram. Što s ovima sad? Jednog bih odmah potjerao, ali drugog volim, on je model čestitoće, ali ovaj ga navukao i doveo mu mačku. Oprostio sam im.

A je li bilo iskrenja na treningu?

Jednom prilikom dolaze mi Ivanković i Katalinić s pričom da se pobunio dalmatinski klan - Bokšić, Štimac, Bilić, Asanović i Jarni. Dosta im je što su u medijima samo Šuker i Boban. Hoće i oni biti u medijima. I tako imamo trening i oni u ‘ševi’, a Boban tu nikad ne griješi. I Štimac odjednom skoči na njega, opsuje ga, a ja uhvatim Štimca: ‘P.... ti materina. Koliko puta te je Boban spašavao, onda ti je bio dobar’, a on skoči i zagrli ga: ‘Bobane moj!’.

Jeste li imali kakve ponude nakon Svjetskog prvenstva?

- Jesam. Iz Južne Koreje je stigla ponuda u savez, četiri milijuna dolara za dvije godine. To je tad bila strašna lova. Obratio sam se Suadu Rizvanbegoviću za pomoć kako bismo zajedno nagovorili Tuđmana da me pusti. Donijeli smo čak i pismenu garanciju, a on je zagalamio: ‘Dajte mi zamjenu, tko će ga zamijeniti?’. A onda se malo smirio i rekao: ‘Odgovorite toj gospodi da je Miroslav Blažević zauzet’. I tako sam ostao bez četiri milijuna dolara.

Nakon Svjetskog prvenstva izabrani ste za trenera svih trenera, najboljeg na SP-u.

- Izabrali su me kolege izbornici i direktori reprezentacija. Čak je i Vlatko Marković bio sretan kao dijete zbog tog mojeg priznanja, mislim da je čak i lobirao za mene. Plaketu su mi donijeli u La Valletu na kvalifikacijsku utakmicu protiv Malte, što mi se nije svidjelo te je zbog praznovjerja nisam htio primiti prije utakmice. Kad su me ipak nagovorili, naravno da je krenulo sve po zlu. Malta je povela i držala vodstvo do 60. minute. Tad sam se obratio Davoru Vugrincu, koji je sjedio na klupi: ‘Ti si seljački igrač, ali i penicilin za ove seljake. Ulazi i zabij im gol’. Ušao je i zabio im dva. I mi smo pobijedili.

POSLUŠAJTE PJESMU 'MOJA CROATIA':

Sada napokon i ti možeš nositi majicice iz najslušanijeg navijačkog spota "Moja Croatia".

Od danas ih možeš kupiti na stranici Žuti klik: http://bit.ly/moja_ croatia_majice

Zgrabi svoju majicu što prije jer zalihe su ograničene!