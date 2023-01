Danko Ažić sinkronizirao sjednicu Vlade: 'Gledatelji često misle da oni to stvarno govore'

Ovog vikenda oprostili smo se od naše kune te od sada plaćamo samo eurom. U čast valuti koju je Hrvatska imala 28 godina, kreator sadržaja na društvenim mrežama - Danko Ažić, napravio je sinkronizaciju sjednice Vlade i sjednice Sabora imitirajući tako premijera Andreja Plenkovića, ministra Davora Božinovića i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tema sjednice je, naravno, euro.

POGLEDAJTE VIDEO:

Povodom prve epizode novog serijala na YouTube kanalu i Videoteci 24sata, porazgovarali smo s Dankom Ažićem.

- Za vrijeme lockdowna snimio sam prvu sinkronizaciju na temu Covid mjera stožera, a konkretno su me inspirirala tzv. novonormalna vremena, a posebice apsurdne mjere stožera - ispričao je kako je počeo sa sinkronizacijama.

Već prvi video izazvao je 'bum' kod publike i val pozitivnih reakcija.

Foto: danko ažić

- Ljudi su podosta zadovoljni sa sinkronizacijama koje radim i dobivam ogromnu podršku i oduševljenje. Nisam očekivao da će sve sinkronizacije biti toliko popularne - rekao je Danko.

A koliko dobro imitira političare svjedoči i činjenica da mnogi gledatelji ne razlikuju Dankovu sinkronizaciju od izjava političara.

- Gledatelji često misle da političari to stvarno govore. Zanimljivo mi je čitati takve komentare, ali s druge strane me ne čudi jer su političari već do sada izgovorili svakakve apsurde pa su se doveli u situaciju da ljudi više ne raspoznaju je li sinkronizaciji ili stvaran govor - objasnio je Danko.

Foto: danko ažić

Priznao je da mu ljudi često 'kradu' videa objavljujući ih cijele ili kraće na svojim profilima društvenih mreža. Stoga ni ne može točno tvrditi koji je broj pregleda ima koji video.

- Volio bih da ljudi ne preuzimaju moje videe bez navođenja autora jer je to kršenje autorskih prava, ali u konačnici bitno mi je samo da se ljudi dobro zabave - rekao je.

Pratite serijal na našem YouTube kanalu i Videoteci 24sata te ostalim društvenim mrežama - TikToku, Instagramu i Facebooku jer očekuju vas rap imitacije, imitacije celebrityja te raznih političara. Gledamo se!