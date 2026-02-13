Devin Juraj: 'Ključni faktor moje prijave na 'Doru' bila je mama'

Na Doru sam se isključivo prijavio jer sam znao da postoji pjesma koja je dostojna Dore. Tada još nije bila u tom obliku, ali ključni faktor svega toga bila je moja majka. Na neki način ona je uvijek prekretnica svih nekih ključnih trenutaka u mom životu, jer koliko god za sebe smatram da sam odvažan u svemu što radim i zaista idem s najvećim oblikom iskrenosti u sve, ona je nekad faktor koji presudi, točnije kao da svjetiljkom, osvijetli malo trenutke moje nesigurnosti i kaže mi da nema potrebe biti nesiguran. I tako je bilo i za Doru, otkrio nam je mladi pjevač i glumac Devin Juraj.

Devin je već imao prilike iskusiti svjetla eurovizijske pozornice. Naime, nastupao je kao plesač uz tadašnju predstavnicu Albinu Grčić. Hrvatska publika pamti ga i po sudjelovanju u 'Supertalentu' te showovima 'Tvoje lice zvuči poznato' te 'Superstar'.

Njegova je karijera krenula od plesa, preko kazališta pa onda i do glazbe, a završio je i u mjuziklu. No, otkrio nam je koju bi ulogu još volio odraditi.

- Umro bih za ulogu u televizijskoj sapunici. Generalno, stvarno mislim da ne postoji mala uloga i ne postoji mali projekt - rekao je.

Detalje o samom nastupu na Dori nam nije otkrio, osim da s njim dolazi ozbiljna ekipa te ih je opisao kao talentirane pojedince. Pitali smo ga i što bi prvo pomislio i napravio da njegovo ime pročitaju kao pobjedničko na ovogodišnjoj Dori.

- Prvo što bi napravio je ulovio se za glavu i rekao: 'Ajme majko', jer koliko god svi mi želimo tu pobjedu, stvarno je činjenica da u tom trenutku više nisi klinac. Na kraju krajeva, to je nevjerojatno. To bi bila nevjerojatna čast, nevjerojatan izazov i u tom trenutku bih trebao prestati razmišljati samo kao Devin, nego kao Devin, predstavnik Hrvatske na Eurosongu, što je ogromna titula i možda ujedno prva titula te veličine koju ću imati ili bih mogao imati - zaključio je Devin.

