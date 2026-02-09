Obavijesti

Devin: 'Ova pjesma je kritika kolektiva. Nadam se da će je publika doživjeti kao nadu'

Piše Karla Lemaić,
Devin Juraj otkrio nam je detalje koji se kriju iza pjesme i spota 'Over me' s kojom se natječe na ovogodišnjoj Dori. Pogledajte u videu

Devin Juraj mlada je umjetnička duša iz Pule. Bavi se plesom, glumom i pjevanjem. Hrvatskoj je publici postao poznat nakon sudjelovanja u glazbenom showu Superstar, a prije deset godina natjecao se i u Supertalentu kao plesač. 

Sada nastavlja graditi svoju glazbenu karijeru, a ove će se godine predstaviti na Dori pjesmom 'Over me'. U studiju 24sata pogledali smo zajedno spot za pjesmu, a Devin nam je otkrio detalje sa snimanja. 

Spot je sniman u Istri, odnosno u Puli u tvrđavi Casoni Vecchi. Osim što spot nije trebao biti sniman na toj lokaciji, Devina je iznenadio i konj. 

- Natjerali su me da jašem konja prvi put u životu. Ja sam mislio da će doći jahač i odraditi par kadrova, ali konj je bio divan na kraju. Zove se Princ i svaki dan mi malo fali. Završio sam tražeći konja za kupnju - našalio se Devin uz napomenu da će jednog dana to i ostvariti. 

Priznao nam je da mu teško ide pamćenje tekstova vlastitih pjesama, ali tekst ove Dora pjesme zapamtio je iz prve. 

- Vidim koliko mi je pjesma upečaćena po tome koliko brzo uspijem zapamtiti tekst. Najčešće se dogodi da napišem tekst, otpjevam u studiju i onda do prvog nastupa uživo zaboravim vlastite tekstove. Ovo je prva pjesma čiji tekst znam savršeno od početka do kraja pa čak i govorni dio - ispričao je Devin. 

A koliko je dobro upamtio tekst, vidjet ćemo i ćuti u petak na drugoj polufinalnoj večeri

Pitali smo Devina što se nada prenijeti publici ovom pjesmom. 

- Pjesma je napisana kao kritika, i samom sebi kao pojedincu i kolektivu. Neminovno je da nas život napravi malo negativnijima, ali stvarno bih htio da ova pjesma probudi u ljudima želju da budu malo bolji prijatelji, roditelji, cimeri... Samo bolja ljudska bića da olakšamo međusobno život - objasnio je Devin Juraj. 

A kako je spot zapravo trebao izgledati te koliko je trajalo snimanje i kada mu je bilo najhladnije, pogledajte u videu na YouTube kanalu 24sata.

Pogledajte i Reakciju s Enisom Bešlagićem : 

Poznati bosanskohercegovački glumac reagirao je na jednu od novijih serija u kojima je glumio te objasnio kako je bilo surađivati s Nikolom Kojom. | Video: 24sata Video

