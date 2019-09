'Dok su mi se ljudi smijali, ja sam napravio zavidnu karijeru'

Dok je bio aktualan 'Modni mačak' i dok su se ljudi smijali i upirali prstom u mene, ja sam itekako znao što radim i svaki moj korak je bio osmišljen. Ja sam sve, ali nisam glup dečko kojem se treba smijati jer dok su se oni to radili, ja sam napravio sjajan posao i karijeru, rekao je Marko Grubnić.

U naša '24 pitanja' koja možete pratiti na YouTube kanalu rekao je kako svojim najvećim luksuzom smatra to što može birati s kim će i što raditi, a najviše posla trenutačno ima oko Maje Šuput.

Živio je u Londonu i Parizu, a kaže da su ga tamo doživljavali drugačije te to pripisuje kulturi življenja.

- U Parizu je uobičajeno da ti netko priđe i kaže da imaš lijep osmijeh. U Hrvatskoj je to malo rjeđe za čuti. U principu i ovdje i tamo sam ja netko tko osvaja ljude u prostoru u koji uđem. Ne radim to namjerno - rekao je Grubnić. Svjestan je da ljudi o njemu svašta komentiraju, ali on se na to ne obazire. 'Hejt' komentare, kaže, ignorira, a i rijetko koji dođe do njega.

Pitali smo ga i u što je najviše uložio što se tiče njegovog izgleda.

- Najviše sam uložio u 'prnje' koje nosim svaki dan. To je moj jedini porok, ali u zadnje vrijeme i meni to prestaje biti zabavno. Sve to uredno kupujem, naručujem, ali shvaćam zdravo za gotovo. No, to je jedan od skupljih poslova s kojima se bavim. Roditelji su me odgajali da je bolje kupiti sedam jeftinih stvari, nego jednu skupu, ali ja sam se u međuvremenu preodgojio. Poželiš taj neki Gucci remen, kupiš si ga i tu kreće pakao, jednostavno se navučeš - rekao je kroz smijeh.

Kaže da je za sve ovo što je danas zaslužna njegova mama.

- Ona je netko tko treba biti uzor mladim ljudima - istaknuo je.

Modni trend koji mu ide na živce je kad frajeri nose havajske košulje kratkih rukava.

- Ne bih to ni u ludilu stavio na sebe, a ne volim ni kad nose digitalni sat. Nemojte se ljutiti, ali ja od toga bježim - rekao je.

Istaknuo je kako je trenutačno jako sretan u životu jer se napokon okružio ljudima koji su dobri za njega.

- Jedina prava prijateljica s estrade je Maja Šuput - rekao je te dodao kako su i njezina djevojačka i svadba bila jako dobre fešte.

- Imamo puno zajedničkih smiješnih videa koje ne možemo objaviti zbog prirode naših poslova, a ljudi bi umrli od smijeha kad bi ih vidjeli - objasnio je. On joj je i modni stilist, a njezina najdraža modna kombinacija mu je vjenčanica koju je kreirao posebno za nju.

- Dugo smo pričali o tom danu, o haljini. Kad se to dogodilo, ja sam mislio da nikad neću zaplakati, ali vjerujte mi, jesam. To je bio naš najemotivniji trenutak - rekao je.

Njegove društvene mreže 'gore' fotografijama s luksuznih putovanja, a kaže da mu je to najbolje uložen novac jer si je stvorio jako puno uspomena i upoznao nove ljude.

Nove ljude je upoznao i u showu 'Ples sa zvijezdama', s kandidatima se druži i dalje i zahvalan je produkciji što su mu pružili priliku da u showu pokaže svoje pravo 'ja'.

- Usudit ću se reći da sam u 'Plesu sa zvijezdama' najviše napravio od svih kandidata. Uspio sam cijelu priču okrenuti na sebe. I danas mi ljudi prilaze i čestitaju zbog plesa. Zahvalan sam im na tome, a i ponosan na sebe i svoju partnericu - rekao je.

