'Dukate iz spota sam kasno vratio pa platio 12 tisuća kuna'

Ovaj period života me sjeti na moju nezrelost i bezglavost. Ove prekrasne dukate koje nosim u spotu, iznajmio sam za tu priliku i nastup na Dori. Trebao sam ih vratiti nakon sedam dana, ali ja sam to još nosio na nastupe i nikako nisam vraćao. Na kraju sam to platio 11, 12 tisuća kuna, rekao nam je pjevač Luka Nižetić (36).

Za YouTube kanal 24sata snimao je reakciju na pjesmu 'Proljeće' još prije nego se korona virus proširio Hrvatskom, a upravo su ti dukati i taj 'dug', kako kaže, prva asocijacija kada vidi spot za ovu pjesmu.

POGLEDAJTE VIDEO:

S ovom pjesmom se Luka Nižetić drugi puta predstavio na Dori 2005. Njegov prvi nastup na Dori bio je dvije godine ranije, 2003. godine s pjesmom Robot. Spot za pjesmu 'Proljeće' je sniman na Institutu za oceanografiju i ribarstvo na Marjanu u Splitu. Luka nam je objasnio da su, osim njega i Klape Nostalgije, svoje uloge u spotu dobili i njegovi prijatelji koje je, kako kaže, tada 'vukao' za sobom jer mu je bilo lakše.

- Sada kad gledam spot, dođe mi da se opet ošišam na kratko - komentirao je Luka koji je od pjesme 'Proljeće' do sada promijenio imidž. Ima više tetovaža po tijelu, a pustio je i dugu kosu koju često veže u rep.

Foto: Igor Soban/PIXSELL - Kada gledaš spot nakon toliko godina, on i dalje izgleda dobro. Ne izgleda jeftino ili trash - zaključio je Nižetić i zahvalio što smo ga podsjetili na ovo razdoblje njegove karijere.

Cijelu reakciju Luke Nižetića na pjesmu 'Proljeće' pogledajte na YouTube kanalu 24sata.