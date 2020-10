Dvaput je prebolio rak testisa: 'Pogodilo me to što ne mogu imati djecu prirodnim putem'

Matija Prpić (22) tad je čekao maturalnu večer, pripremao se za fakultet, a onda je jedne večeri tijekom tuširanja shvatio da s desnim testisom nešto nije uredu. Već idući tjedan dijagnosticiran mu je rak...

<p>Tijekom tuširanja otkrio sam da nešto nije uredu s mojim desnim testisom. Nije me bolio, ali je bio tvrd. Odmah tu večer sam se obratio roditeljima i pitao ih što bi to moglo biti. Nakon toga, sljedeći dan, obratio sam se liječniku, rekao je<strong> Matija Prpić (22)</strong> iz Siska. Tada je bio na svojoj prvoj većoj prekretnici života - završetak srednje škole i upisi na fakultet. No pozitivne brige oko budućnosti postale su manje bitne u trenutku kad mu je dijagnosticiran rak testisa. </p><p><strong>POGLEDAJTE MATIJINU ISPOVIJEST U SERIJALU 'MOJA PRIČA': </strong></p><p>Na ultrazvuku su otkrili da je u pitanju tumor, a dalje su ga poslali na urologiju kako bi utvrdili o čemu je točno riječ.</p><p>- Sljedeći dan su mi rekli da je to rak testisa, veličine tri centimetara. Poslali su me hitno na operaciju, ali budući da sam tad bio maturant i imao srednjoškolske obaveze, odgodio sam operaciju za nekoliko dana - rekao je. Opreracija je, kaže, prošla odlično i proveo je deset dana u bolnici, a nakon toga je dva do tri mjeseca morao mirovati kod kuće.</p><p>- Bile su potrebne kemoterapije te sam odradio samo jedan ciklus, čisto preventivno. Osim što mi je otpala kosa, nikakve druge simptome nisam imao. Nisam imao mučnine. Mjesecima sam prije toga jačao imunološki sustav kako ne bih osjetio posljedice kemoterapije - rekao je. Nakon toga je upisao Kineziološki fakultet. Život se vratio u normalu, Matija je išao na redovne kontrole, a onda se ponovno suočio s još jednom dijagnozom. </p><p>- Otkriveno mi je i nešto na lijevom testisu. Na ultrazvuku kod urologa saznao sam da i na lijevom testisu imam rak. Hitno sam operiran. Radilo se o zloćudnom tumoru, ali su ga otkrili u jako ranoj fazi, i nisam morao ići na kemoterapije - rekao je. Sam je cijelu situaciju doživio kao junak, no najgore je, kaže, bilo obitelji. </p><p>- Mislio sam si da se meni to ne može dogoditi. Kad se s tim suočiš, iskreno, velik je to šok. No ubrzo sam saznao da je izliječenost visoka ako se rak otkrije u ranoj fazi. Oko sebe sam imao i odlične liječnike i nije mi bilo strah da mi se išta može dogoditi - objasnio je. Zbog kirurškog uklanjanja i lijevog testisa, Matija je znao da više prirodnim putem neće moći imati djecu. To mu je bilo najgore od svega.</p><p>- To je jedina stvar koja me baš jako pogodila. Zamrznuo sam spermu, ali svejedno. Bude ti žao, prije svega. Što se tiče svakodnevnog života, ja ne osjetim da nemam testise, nemam nikakvih problema s time. Radim sve isto kao i prije. Nemam niti bolove niti nikakve drugačije osjećaje - objasnio je. Trenutačno nema djevojku, no kaže kako nema problema s prilaženjem.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Odmah im kažem svoju situaciju. U većini slučajeva je pozitivna reakcija. To sam i ja i to ne mogu promijeniti - rekao je. Svoje muške prijatelje potiče da se pregledavaju, neovisno o raku testisa, a sudjeluje i na konferencijama Ministarstva zdravsta na kojima upozorava na sve veći javnozdrastveni problem. </p><p>Cijeli intervju pogledajte na<a href="https://youtu.be/wSYbDreoZmw"> YouTube kanalu 24sata.</a></p>