Elmir Krivalić o filmu 'Lijepa večer, lijep dan': ‘Snimali smo u moru, temperatura je bila 9°C’

Elmir Krivalić o filmu 'Lijepa večer, lijep dan': 'Snimali smo u moru, temperatura je bila 9°C'
Film redateljice Ivone Juka i producentice Anite Juka ostvario je izniman uspjeh na više od 40 međunarodnih festivala i osvojenih 18 nagrada. Glumac Elmir Krivalić ispričao nam je sve o njegovoj ulozi

Jedan od zahtjevnih trenutaka je bio kada smo 21. prosinca snimali scene u moru. Temperatura mora je bila  9°C. Pripremali smo se prije toga, tuširali hladnom vodom, ali kada smo došli tamo, to je bilo potpuno drugačije. Snimali smo 15 minuta u moru pa izašli i bila pola sata u toplom jacuzziju. Bez obzira koliko je to teško, to je jedna od najljepših stvari koje sam radio u profesionalnom životu, rekao nam je glumac Elmir Krivalić.

Elmir Krivalić jedan je od glavnih likova filma 'Lijepa večer, lijep dan'. Film redateljice Ivone Juka i producentice Anite Juka ostvario je izniman uspjeh na više od 40 međunarodnih festivala i osvojenih 18 nagrada. 

Riječ je o međunarodnoj koprodukciji Hrvatske, Kanade, Poljske, Cipra i Bosne i Hercegovine, koja tematski i produkcijski nadilazi regionalne okvire. Radnja je smještena u Jugoslaviju 1950-ih godina, u razdoblje političke represije i snažne ideološke kontrole, a fokusira se na četvoricu prijatelja, ratnih veterana i umjetnika, koji zbog svoje seksualne orijentacije postaju mete režima.

- Moj lik je Ivan, glumac, jedan od četiri ambiciozna dječaka koja žele ostvariti svoj san. To je najbolja osoba koju sam ja upoznao u svom životu igrajući u ovom filmu - ispričao nam je.

Ispričao nam je kako je više puta pročitao scenarij kako bi mogao steći potpun uvid u svoj lik, a i u likove s kojima igra zajedničke scene. Također, otkrio nam je da se u potpunosti počeo ponašati kao Ivan - tuširao se kao on, pripremao doručak kao on i razmišljao kao on.

