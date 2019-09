Fashion Guru: Čim je omirisala pare i slavu, počela se sređivati

Iako je postala prva influencerica među političarima, Kolinda Grabar Kitarović još nije sve naučila o stilu. Nosi betonirane frizure i umjetne trepavice koje i Trump vidi iz Air Forcea, komentirao je Boris Banović, poznatiji kao Fashion Guru.

U serijalu Fashion Buzz, koji izlazi na YouTube kanalu 24sata, Banoviću je ovotjedna tema bila - 'From zero to hero'. Odnosno, provjerio je koje su to poznate Hrvatice naučile nešto o stilu i popravile svoj modni ukus.

Fashion Guru se uz modni ukus predsjednice Grabar Kitarović osvrnuo i na stilove Jelene Veljače te jedne od najpopularnijih hrvatskih pjevačica Severine.

- Čim je malo 'omirisala' slavu i novac, Jelena Veljača se bacila na sređivanje - komentirao je Banović i dodao kako se u počecima njene popularnosti teško moglo govoriti o stilu.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL Guru je dodao kako Severina na početku svoje karijere nije bila oličenje stila. No, smatra da je, kada je okupila dobar tim oko sebe, rijetko kada griješila što se tiče stila.

