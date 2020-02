Film o borbi hrvatskog gay para: 'Samo želimo biti tate'

Film počinje u okolici Zagreba, na livadi prekrivenoj snijegom na kojoj će jednog dana biti obiteljska kuća Ive Šegote, Mladena Kožića i njihove udomljene djece.

- Ovdje ćemo imati vrt i ljuljačke, penjalice za djecu. Iz dječje sobe moći će se gledati u Zagreb - govori Mladen na početku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Uvijek kada se gledaju udomljavanja i posvajanja, stabilna veza je veliki plus. U Centru su to vidjeli kao plus kada su nas ocjenjivali. Oboje smo se vidjeli u vezi koja će dugo trajati, koja će rezultirati zajedničkim domom i djecom, rekao je Ivo Šegota koji se već nekoliko godina uz svog supruga bori protiv sustava.

Ovaj dvojac 'Nepodobnih' je krenulo u borbu zbog sve one djece koja su po domovima bez 'svijetla na kraju tunelu'.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Ivo Šegota, 38-godišnji je molekularni biolog i Mladen Kožić je 40-godišnji sociolog. Sedam godina su već zajedno, a u životnom su partnerstvu od 2015. Država im je Zakonom o životnom partnerstvu osoba istoga spola omogućila da odu kod matičara, tamo izgovore 'i u dobru i u zlu' i ozakone svoju ljubav. Da izgovore isti tekst koji se izgovara i kod sklapanja 'klasičnih' brakova. Ali ipak je kod udomljenja dijete bez odgovarajuće roditeljske skrbi, ista ta država - puno kompliciranija.

- Stvari se mijenjaju, promjena je nezaustavljiva - govorio je Ivo Šegota svome suprugu Mladenu još 2018. godine. Mladen tada nije vjerovao u sustav i ljude. I tko će ga kriviti...

'Treba vam dva metra konopca i na lomaču s vama'

'Razapeo bi vas na križ', 'Je li na vjenčanju dva puta sviralo: Danas majko ženim svoga sina?' i 'Ja bih da mi to koljemo' - to su neki od komentara koje su Mladen i Ivo još 2018. godine dobivali putem društvenih mreža. Sve su ih redom prijavljivali policiji o čemu pričaju i u ovom kratkom filmu.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Promjena se ipak dogodila

07.02.2020 došla je objava Ustavnog suda koja će u Hrvatskoj promijeniti prava gay parova zauvijek. U odluci je zaključeno da su sudovi i nadležna tijela dužni svima pod jednakim uvjetima omogućiti sudjelovanje u 'javnoj usluzi udomljavanja'. Takav zaključak Ustavni sud je donio razmatrajući prijedloge za ocjenom ustavnosti tri članka Zakona o udomiteljstvu, za koje je niz stranaka, udruga i pojedinaca ustvrdilo da diskriminiraju istospolne partnere.

Sara Kekuš i Antonio Penić za Televiziju student pratili su razvoj priče Ive Šegote i Mladena Kožića, gay para o kojem, nakon odluke Ustavnog suda, ponovno priča cijela zemlja. Materijale za kratki dokumentarac počeli su snimati još 2018., a njihov rad ‘Nepodobni’ u rujnu je osvojio prvo mjesto na festivalu ‘On the record' u Novom Sadu.