Glumci o nastavku Južnog vetra: 'Ako Maraš izađe iz kriminalnog svijeta, onda to više nije Maraš'

Miodrag Radonjić, Miloš Biković, Jovana Stojiljković i Miloš Timotijević glavni su glumci popularne serije, a nama su otkrili kako je serija nastajala i što možemo očekivati u nastavku

Bit će puno akcije. Dinamičnija priča će biti pogotovo u filmu. Film i serija su različite forme pa to film dopušta. Bit će jurnjave automobilima i dosta zanimljivih lokacija, rekao je Miodrag Radonjić koji je utjelovio popularnog Baću u popularnoj seriji i filmu. 

Miodrag Radonjić je u hit seriji sudjelovao i kao koproducent, a u novom nastavku koji će nositi ime 'Ubrzanje' opet će se 'družiti' sa svojim prijateljem i kolegom Milošem Bikovićem.

- Mi smo taj kriminalni svijet zamislili kao magnet u koji samo ideš sve dublje i dublje. Ulazak u kriminal, zauvijek mijenja čovjeka. To je odluka koja povlači u taj svijet i cijelu njegovu obitelj - objašnjava Miloš svoj lik Maraša iz serije, odnosno filma.

- Ne smijem puno otkrivati, ali ako Maraš izađe iz kriminalnog svijeta, ili će biti promijenjen do te mjere da to više nije taj Maraš ili u kovčegu - otkrio nam je Miloš.

Lijepu Sofiju iz serije, Maraševu izabranicu, glumi Jovana Stojiljković koja, isto tako, jedva čeka 'Ubrzanje'.

- Ono što znam iz naših razgovora od ranije je otprilike u kojem će se pravcu razvijati scenarij i priča. Radujem se scenariju i jedva čekam vidjeti što nas čeka - odgovorila je Jovana.

Korumpiranog policajca Stupara glumi Miloš Timotijević koji, kao i većina, nije očekivao u početku toliki uspjeh serijala. Zanimalo nas je što je glavni razlog tome.

- Prvenstveno mislim da je to jasan žanr. To je nešto što nismo imali još od Jugoslavije. Ima razumljive i raznolike likove, razumljivu i uzbudljivu priču. Tu je i soundtrack koji je pogodio ukus mlade publike. Tu je i Miloš Biković kao glavna uloga. Ima puno razloga zašto je tako popularan - zaključio je Miloš.