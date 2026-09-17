Hrvat protiv Verstappena: Na legendarnom Silverstoneu je imao nastup za pamćenje

Na stazi se našlo stotinu kartingaša i jedan prvak svijeta. Max Verstappen dobio je zadatak probiti se pokraj 100 vozača, na posebno kreiranoj stazi s nizom zanimljivih zavoja. Morao je to napraviti unutar 30 krugova kako bi mu se priznala pobjeda.

Foto: Predrag Vuckovic

Novinari, glumci, influenceri, streameri, inženjeri pa i neki vozači pozvani su na ovu utrku, a kvalifikacije su dale priliku onima najbržima da se nađu na vrhu i tako izgrade prednost u uvodnim krugovima. Verstappen je pak startao zadnji. No, nizozemski šampion koji ima 71 pobjedu u Formuli 1 i četiri titule prvaka svijeta uspješno se probio kroz krš i lom u prvim zavojima. Sa 101. je skočio na 37. mjesto do kraja prvog kruga i zatim se samo nastavio probijati prema vrhu.

Max je već u šestom krugu bio u TOP 10, a prednost vodećih topila se iz zavoja u zavoj. U 9. krugu ispred njega su još ostali inženjer Lewis Osler, YouTuber Zac Alsop i novinar Jacky Martens. Lideri su još neko vrijeme pružali otpor, ali nisu mogli parirati jednom od najbržih vozača svijeta. Verstappen je u 13. krugu projurio pokraj Mertensa i tako upisao pobjedu.

Foto: Red Bull

Na ovom spektaklu Hrvatska je imala svog predstavnika. Ilija Ravlić "Nugato" postao je prvi Hrvat koji se imao priliku natjecati s Verstappenom na velikoj sceni. Na kraju je završio u top 25 i bilo je potrebno čak 3 kruga da ga Max stigne, no od rezultata je još važnije da se odlično zabavio.

Za popularnog hrvatskog streamera i content kreatora "Max vs 100" utrka bila je posebna i zato što je po prvi put streamao na Disney+ kanalu, a ne na YouTubeu.

Foto: Predrag Vuckovic

Max Verstappen je pak popravio svoje raspoloženje uoči utrke u Azerbajdžanu 26. rujna u Bakuu, gdje lovi svoje treće F1 postolje u nizu. Samo dan kasnije Formula 1 dolazi u Hrvatsku. Bolid Oracle Red Bull Racinga jurit će 27. rujna Ulicom grada Vukovara u Zagrebu, s legendarnim Davidom Coulthardom u glavnoj ulozi.