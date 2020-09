I FNC borci pomažu: 'Dio zarade od borbi donirat ćemo dečku iz Kaštela, dolazi i na polufinale...'

Iz najjače regionalne MMA organizacije oštro su osudili incident u Kaštelima, a napadnutom mladiću odlučili su financijski pomoći tako da mu doniraju dio prihoda od zadnjeg Armagedona...

<p>Kada sam pogledao taj video na društvenim mrežama bio sam zgrožen tom scenom i tim prizorom jer rijetko kada se vidi takvo iživljavanje nad nekim tko ti ne može pružiti otpor i zapravo je potpuno nemoćan… - komentirao je napad u Kaštelima osnivač Fight Nation Championshipa i vlasnik ATT-a u Zagrebu. </p><p>Porukama podrške koje su objavili na svojim Instagram stoyjima priključili su se i ostali borci iz ATT-a u Zagrebu. Dražen Forgač nam je rekao i kako ovakav primjer nije imao u svom klubu.</p><p>- To su dečki koji imaju malo više testosterona, ali jedno je kada se potučeš s nekim ravnopravnim te s onim tko ti može pružiti otpor ili kada dođe nekakva situaciju u kojoj je život ugrožen. Ovakav primjer u svom klubu nisam imao… - odgovara Forgi koji podržava potez boksačkog kluba koji je izbacio jednog od aktera napada.</p><p>- Takvom čovjeku, ako ga se može nazvat čovjekom, nema mjesta u nikakvom klubu pa ni u borilačkom… Moglo se raditi i o nogometnom ili vaterpolo klubu, no to je jednostavno poremećaj razuma, to nema veze sa sportom - rekao je Dražen Forgač koji je zajedno s cijelim FNC timom odlučio pomoći unesrećenom mladiću.</p><p>- Ovaj slučaj je došao i do mojih partnera iz SAD-a, Narcisa Mujkića i Boba Bermana. <strong>Odlučili smo dio prihoda iz druge večeri Armagedona dati u dobrotvorne svrhe za napadnutog dječaka. Isto tako, pozivamo ga na polufinale Armagedona. On će biti naš gost, a mi ćemo snositi sve troškove puta i smještaja</strong> - zaključio je Dražen Forgač, a svoje poruke podrške poslali su i jedni od najpoznatijih mladih lavova Armagedona, Patrik Čelić i Đani Barbir.</p><p>- S prijezirom <strong>osuđujem</strong> ovaj događaj. Htio bih poručiti svima koji znaju nekog tko trpi ovakav oblik nasilja da to prijave i da se takvo što odstrani iz našeg društva... - rekao je Čelić.</p><p>- Zgrozilo me ovo u Kaštelima. Želim pozvati sve da nikada ne napadaju nikog, a pogotovo ne slabije od sebe... - dodao je Đani Barbir.</p>