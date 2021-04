Aakash Devaraj je Indijac koji je s obitelj došao u Hrvatsku prije 13 godina i u istu se zaljubio na prvi pogled. Tu je išao u školu, igrao košarku, a sada otvorio je indisjki bistro u centru Zagreba. Njegov cilj je unijeti malo Indije, odnosno učiniti dostupnijom indijsku uličnu hranu u Hrvatskoj.

- Moj otac Devaraj Rangaswamy nas je doveo u Zagreb prvenstveno zbog posla. Zarađivao je na transportu i prodaji indijskog kamena. Tako nam se svidjelo ovdje da smo na kraju ostali zauvijek. To je moj dom. Nakon škole u Zagrebu, studirao sam u SAD-u, mogao sam tamo ostati, ali sam se vratio. Ovo je mjesto gdje mogu disati punim plućima. mjesto gdje imam prave prijatelje. Ovdje je najljepši krajolik. To je neprocjenjivo i samo Hrvatska to može ponuditi - rekao nam je Aakash.

Ali voli i rodnu Indiju, zato je u svoj restoran doveo kuhare i konobare iz Indije.

- Moram vam priznati da razina ljutine s kojom se Indijci mogu nositi je vrlo visoka. Nisam siguran, hoće li svaka osoba to izdržati. Zato podešavamo tu ljutinu hrvatskim gostima. No ako želite isprobati autentičnu indijsku hranu imajte na umu da jednostavno zamolite konobara da vam je naprave u tradicionalnom stilu. Ako ste željni izazova, samo naprijed! - smije se Aakash.

Poznato je da indijski začini imaju ljekovite vrijednosti. Kaže nam kako ga je majka odgojila na tim začinima te se koriste protiv raznih tegoba.

- Moja majka nas je odgojila na tim začinama. Ja sam samo jednom u životu popio tabletu od bolova, više nikada nisam ništa uzimao”, priča Aakash. Primjerice, kurkuma - učinkovita je u smanjenju kolesterola, antioksidant je. Ljekovita svojstva kurkume poznata su još od davnina, te se u Indiji nakon unutrašnjih povreda ili udaraca te nateknuća povrijeđenoj osobi daje čaša mlijeka, sa žličicom kurkume, za lakši i brži oporavak i umanjenje bolova. Danas nerijetko naši liječnici preporučuju kurkumu za brži oporavak od bolesti, posebno jetrenih - zaključio je

