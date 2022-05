Ivica Kostelić u avanturi života! Putovanje preko Atlantika gledajte samo na 24sata PLUS+

Ivica Kostelić u avanturi života! Ne, ne radi se o povratku na skijaške staze ili išta tome slično. Snijeg je zamijenio vodom, a spuštanje niz padine putovanjem preko Atlantika. Putovanje je to koje je samo za najhrabrije, a u tu skupinu svakako spada naš proslavljeni skijaš i osvajač olimpijskih medalja.



Valovi i do šest metara te brzina vjetra koja je sezala do 50 čvorova nije mu bila prepreka da prijeđe preko 2250 nautičkih milja u nešto više od deset dana.

Na putovanje ne ide sam, a sve će biti zabilježeno okom kamere zahvaljujući snimatelju i fotografu Saši Drobcu, poznatom hrvatskom MMA treneru iz American Top Teama Zagreb koji slobodno vrijeme provodi i radeći kao skiper. Uz njih na brodu će se naći i Francuz Calliste Antoine s kojim je Ivica već nekoliko puta bio na jedriličarskim turama.

Planirano trajanje putovanje je 14 dana, a zahvaljujući ORIĐIĐI produkciji sve ćete moći gledati kroz 24sata PLUS+ svakog ponedjeljka u 12 sati. Sve što trebate napraviti je pretplatiti se na 24sata PLUS+ kupnjom mjesečne ili godišnje pretplate i gledati.

Brod kojim će ovaj fantastični trojac putovati je zove se Optimus Prime. Izgrađen je 2013. godine u Francuskoj od epoksi materijala. Dug je 12 metara, širok 4.5 metra, jarbol mu je visok 19 metara, a težak je 4.5 tone te je prvak u klasi.

Vežite se jer uskoro krećemo! Prva epizoda na rasporedu je već u ponedjeljak, 23. svibnja. Pretplati se na 24sata PLUS+ i gledaj avanturu života Ivice Kostelića!