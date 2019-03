'Iz Hrvatske se u Pariz nikad ne vraćam bez naše majoneze'

Kad sam se prije tri godine iz Zagreba preselila u Pariz, loše sam govorila jezik, skoro nikoga nisam poznavala. Živjela sam kod rođaka, ali sam znala da je to bila dobra odluka. Još sa šest godina rekla sam roditeljima da ću tamo živjeti i eto, želja mi se ostvarila, rekla je manekenka Antonia Laus Diallo (26). Kao djevojčica je trenirala taekwando i željela je nastupati za francusku reprezentaciju, ali ju je život odveo nekim drugim, ali, tvrdi, pravim putem.

- Hodala sam ulicom u Parizu i primijetila me agentica. I prije su me zamjećivali na ulici i nudili razne ponude, ali za ovu sam osjetila da je prava prilika. Modeling me dotada nije previše zanimao iako sam se time povremeno bavila i u Hrvatskoj, ali sad mi je to posao - rekla je.

Foto: Privatna arhiva Po majci je Malijka, a po tati Hrvatica. Zbog njezina stasa prijatelji i obitelj je zovu Bambi. Do 23. je živjela u Zagrebu, ali je sreću pronašla u francuskoj prijestolnici. Nakon godina bavljenja manekenstvom odlučila je pokrenuti i vlastiti brend 'Ciwara'. Na plemenskom jeziku Malija to znači antilopa, a taj se naziv njezinim afričkim sunarodnjacima najčešće dodjeljuje kad su u nečemu uspješni.

- S dva partnera sam ušla u biznis. Kreiramo 'high fashion', nešto poput stila Rihanne i Kanye Westa. Želimo se proširiti na europsko tržište te naravno i na hrvatsko, a kampanju smo snimali u luksuznom hoteul 'Marignan Paris' - rekla je.

Foto: Privatna arhiva Pitali smo je bi li sve ovo ostvarila da je ostala u Hrvatskoj, ali je kao iz stopa odgovorila: ’Ne’.

- Jedino što iz Hrvatske uvijek nosim sa sobom i bez čega se baš nikad ne vraćam u Pariz je naša majoneza. To mi je navika iz djetinjstva - rekla je kroz smijeh.

Priznaje da još uvijek postoje određene stvari na koje se u Parizu baš nikako ne može naviknuti.

- Ovdje ne mogu nazvati prijatelja u ponoć i reći mu da idemo van ili prijateljicu da se za pet minuta nađemo na kavi. Ljudi brzo žive i treba ti doslovce tjedan dana da se s nekim dogovoriš za kavu - rekla je u čudu. Na ulicama Pariza ima puno policije i vojske, a Antonia nam kaže kako im je to svakodnevica nakon terorističkih napada. No, iako se susreće s desecima nacionalnosti, u svom gradu se osjeća sigurno i prihvaćeno.

Foto: Privatna arhiva

Tvrdi da je u Francuskoj noćni život puno bolji nego u Hrvatskoj.

- Slično je, samo što su klubovi veći, različitiji, puno je nacija i nikad ne znate koga ćete sresti - rekla je. Često se vraća k obitelji u Hrvatsku, ali i u majčinu domovinu Mali u Africi.

- Puno mi je jednostavnije doći u Zagreb. U Africi je jako puno kontrola na granicama. Deset puta te zaustavljaju, čak i mene koja imam papire i koja idem k obitelji - zaključila je.