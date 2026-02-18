Počela je korizma, razdoblje od 40 dana pokore, molitve i duhovne obnove za sve kršćane. Pitali smo prolaznike u Zagrebu znaju li što je korizma i kojeg se događaju prisjećamo kroz korizmu
Znate li što je korizma i kojeg se događaja prisjećamo?
Blagdanom Pepelnice počinje korizma, 40-dnevno razdoblje pokore, molitve i obnove koje predstavlja središnji dio liturgijske godine za kršćane i koje vodi do najvećeg kršćanskog blagdana - Uskrsa, 5. travnja 2026.
Na Pepelnicu ili Čistu srijedu vjernici primaju na čelo, uz riječi: "Obrati se i vjeruj evanđelju" ili "Sjeti se, čovječe, da si prah i da ćeš se u prah vratiti".
Pepelnicom počinje korizma, period od 40 dana do Uskrsa, odnosno do Velikog četvrtka kada se vjernici prisjećaju Posljednje večere.
I dok je većina prolaznika znala objasniti što je korizma, točno trajanje korizme je ipak znala samo jedna prolaznica.
A kojeg se događaja prisjećamo kroz korizmu, bilo je ipak najteže pitanje. Pogledajte odgovore u videu na YouTube kanalu 24sata, a točan odgovor pišite nam u komentare.
