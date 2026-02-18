Znate li što je korizma i kojeg se događaja prisjećamo?

Blagdanom Pepelnice počinje korizma, 40-dnevno razdoblje pokore, molitve i obnove koje predstavlja središnji dio liturgijske godine za kršćane i koje vodi do najvećeg kršćanskog blagdana - Uskrsa, 5. travnja 2026.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na Pepelnicu ili Čistu srijedu vjernici primaju na čelo, uz riječi: "Obrati se i vjeruj evanđelju" ili "Sjeti se, čovječe, da si prah i da ćeš se u prah vratiti".

Pepelnicom počinje korizma, period od 40 dana do Uskrsa, odnosno do Velikog četvrtka kada se vjernici prisjećaju Posljednje večere.

I dok je većina prolaznika znala objasniti što je korizma, točno trajanje korizme je ipak znala samo jedna prolaznica.

A kojeg se događaja prisjećamo kroz korizmu, bilo je ipak najteže pitanje. Pogledajte odgovore u videu na YouTube kanalu 24sata, a točan odgovor pišite nam u komentare.

Pogledajte i ovaj video:

VIDEO Koja je tajna dugovječnosti braka ili veze? 'Po meni, dosta odricanja' ❤️/💔? | Video: 24sata Video