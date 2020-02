Jak, jači, najjači, Sergei: Savija željezo i rukama zabija čavle

Перебирая шкафы я так же нашёл КАНДАЛЫ для бицепса. Этот весь инвентарь готовил для одного ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОГО номера🔥 А идея 💡 была следующая Хотел повторить номер Гудини ( только не освободиться от цепей а порвать их ) Нужно было порвать 4 цепи которыми меня скуют! Это две пары наручников! Одни кандалы и цепь ошейник ( нога шея как раньше заковывали опасных преступников ) И это всё должно было выполняться под водой в стеклянной колбе либо в бассейне! Но к сожалению или к радости ( не знаю пока) во время подготовки ( компания заказчик Н. Закрыли ) и проект остановили. Проект остался не реализованным. А инвентарь остался ..... Вот и решил вспомнить! Руки помнят! Да сейчас скажут это безумие! А я отвечу -ГЛАВНОЕ НЕ ССАТЬ! #цырульниковсергей #изометрия #изометрияспасетмир #изометриясила #наручники #зож #мотивация #секретсилы #силач #батыр #порвалцепь #мощь #топ #кандалы #спорт #главноенессать #казахстан

