Jan Mihaljević podijelio je svoja iskustva s ulaganjem: 'Nisam jedan od onih koji se uplaše'

Influencer, radijski voditelj i zaljubljenik u kuhanje i sportove - svestrani Jan Mihaljević već se godinama bavi čak i ulaganjem. Iako se ne smatra stručnjakom, pristao je s nama podijeliti svoja iskustva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pitali smo ga što misli o ulaganju u kriptovalute?

- Smatram da ulaganje u kriptovalute nije siguran način štednje jer one imaju jako velike fluktuacije u vrijednosti. Po meni je sigurnije ulaganje u SP 500, fond od 500 najjačih tvrtki u Americi - rekao je Jan Mihaljević.

Objasnio je da praćenje domaće i svjetske ekonomije kao i različitih vijesti i događaja, uvelike pomaže pri ulaganju. No, priznaje, on to ne radi.

A kako onda procjenjuje rizik?

- Ne procjenjujem ga, samo se vodim time da ne prodajem dok nešto pada. Nisam jedan od onih koji se uplaše - priznaje Jan.

Koje sve vrste ulagana postoje, na što e nabolje fokusirati se i zašto Jan misli da je najbolje ulagati u SP 500, pogledajte u videu na YouTubeu, Instagramu, Facebooku i TikToku 24sata.

Pogledajte i savjet kako najbrže oguliti jaje od ljuske:

VIDEO Ovaj #lifehack promijenit će vam naviku čišćenja jaja od ljuske | Video: 24sata Video