Nakon odličnih rap izazova, battleova, snimanja spotova, repanja poznatih stihova i brojnih faza koje su kandidati prošli ove godine, stigla je i posljednja epizoda prije super finala JoomBoosova showa 'Rap School'.

Kandidati koji su ostali u natjecanju, Karlo Kramarić, Goran Liščević Grga, Fran Halužan Hale i Leonard Glasnović Lembo uzbuđeni su što će još jednom moći pokazati svoje vještine i vidjeti tko se pokazao najboljim za ulazak u samu završnicu natjecanja. Dečki se ove godine, osim za titulu novog rap kralja domaće scene, bore i za nagrade vrijedne čak 150 tisuća kuna.

- Dosad sam imao najbolje komentare na svoje nastupe i izvedbe od strane žirija, publike i ostalih kandidata pa se svakako nadam prvom mjestu i pobjedi - samouvjeren je Grga, dok su nam Hale, Karlo i Lembo priznali da su u isto vrijeme smireni, samouvjereni i imaju leptiriće u trbuhu prije završetka showa.

- Prije finala se osjećam, zapravo, dosta smireno i sigurno u svoj rad jer znam da sam se potrudio i to mi se uvijek isplatilo. Naravno, malo sam i iscrpljen zbog količine ulaganja u sve to, ali nimalo ne žalim! Što se tiče samog ulaska u finale, osobno mislim da imam šanse, ali kolike su to šanse odlučit će publika - objasnio nam je Karlo, koji je, zajedno s ostalim kandidatima, od žirija Hiljsona, Fil Tilena i Stoke ove godine naučio mnogo toga o glazbi i repanju, ali i o autorskim pravima.

- Autorsko pravo pojednostavljeno kaže da autori imaju isključivo pravo korištenja svog djela iz bilo kojeg područja umjetnosti, a drugima mogu zabraniti to korištenje ili ga odobriti uz određene uvjete - objasnili su ovako Hiljson, Fil Tilen i Stoka kandidatima samo značenje autorskih prava, a s kandidatima su prošli i sve novčane te kaznene posljedice koje kršenje autorksih prava nosi sa sobom. Žiri im je, također, naglasio kako je uvijek najvažnije izraziti svoju kreativnost i originalnost kroz glazbu, pa s kršenjima tuđih autorskih prava nikada neće ni imati problema.

Kako su se kandidati snašli u finalnom izazovu te tko prolazi dalje na live finalni event, gdje će biti proglašen pobjednik, pogledajte u novoj epizodi Rap Schoola na JoomBoos YouTube kanalu i 24sata Oriđiđi Videoteci. Tko ide u finale - odlučujete vi svojim glasovima, a svi brojevi koji vam trebaju su ovdje:

