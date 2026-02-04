Izašla je i deseta epizoda hit serijala na našem YouTube kanalu, a ovog puta bavimo se umjetnom inteligencijom i iskustvima sa simulatorima
Juraj Šebalj: 'AI neće napraviti 90 posto prometnih nesreća koje sada naprave ljudi'
Budućnost će biti izuzetno glupa! - zaključio je Juraj Šebalj desetu epizodu 'Tko je kriv?'.
Govorimo o AI budućnosti jer jedna od glavnih tema ove epizode bili su automobili i umjetna inteligencija. Pogledali smo prometnu nesreću koju umjetna inteligencija nije mogla izbjeći, ali u budućnosti će to biti bolje.
- Problem su mu radovi na cesti jer to netko u svom osobnom angažmanu, hajdemo reći, to jutro postavi radove na cesti. To je jedan veliki izazov za auto industriju - istaknuo je Šebalj.
No, svakako se očekuje manji broj nesreća.
- Umjetna inteligencija neće napraviti 90 posto ovih nesreća koje gledamo u epizodama 'Tko je kriv?', ali mi ćemo postajati lošiji vozači jer ćemo se oslanjati na umjetnu inteligenciju koja će na neki svoj površan način rješavati situacije - objasnio je Juraj Šebalj.
Dotaknuli smo se i teme simulatora vožnji. Profesor Rajko Horvat rekao je da svojim studentima na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu često dovodi simulator za pojas, a Juraj je s nama podijelio iskustvo simulatora kada automobil završi na krovu.
- Iskreno, svatko tko želi biti vozač trebao bi to probati. Mrvicu ćeš više poštovati neke stvari i bit ćeš oprezniji. Krv ti ode u glavu, osjećaj panike i klaustrofobije - podijelio je Šebalj.
A koliko se vozilo maksimalno može kretati da bismo preživjeli frontalni sudar, kako je pješakinja uspjela preživjeti kotač projektil i još mnoge druge situacije, pogledajte u novoj epizodi 'Tko je kriv?' na YouTube kanalu 24sata.
