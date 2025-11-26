Obavijesti

TKO JE KRIV?

Juraj Šebalj: 'Kad nisi siguran u raskrižju, pusti sve da idu prije'

Juraj Šebalj: 'Kad nisi siguran u raskrižju, pusti sve da idu prije'
Foto: 24sata Video

U sedmoj epizodi podsjećamo na pravila vožnje u kružnim tokovima i raskrižjima. Bavimo se i noćnom vožnjom na ne osvjetljenim dionicama. Naučite i što je to Matrix LED sistem svjetala

Kružni tokovi još uvijek su novo prometno rješenje u manjim hrvatskim gradovima. Stoga, mnogi vozači griješe, pa čak voze i u suprotnom smjeru. Pravilno kretanje kroz kružni tok je obrnuto od smjera kazaljke na satu i to vrijedi u svim državama na svijetu. 

POGLEDAJTE VIDEO: 

- Postoje optički kružni tokovi. Međutim, ljudi nisu navikli na takvu vrstu signalizacije već na kružne tokove s rubnjacima pa vjerojatno pomisle: 'Zašto bih ja sad vozio tako kad nema nikakve prepreke' - objasnio je profesor s Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu, Rajko Horvat

Foto: Screenshot

Pogledali smo i raskrižje koje je zbunilo čak i automobilista Juraja Šebalja. Radi se o raskrižju gdje glavna cesta skreće udesno. Pa tko tu ima prednost ako mi nastavljamo kretanje ravno? 

- Kad nisi siguran u raskrižju, pusti sve da idu prije - savjetovao je Juraj Šebalj. 

Teška nesreća kamiona i automobila na cesti bez rasvjete zgrozila je sve u studiju. 

- Ljudi jure s kratkim svjetlima sto na sat. Upali duga svjetla - naglasio je Šebalj. 

Objasnio je i kako na novijim automobilima postoje inteligentna svjetla s tzv. Matrix LED sistemom

Foto: Screenshot

Objašnjenje i nacrt rada ovakvog sistema svjetala pogledajte u novoj epizodi na YouTube kanalu 24sata.

Pogledajte i epizodu prethodne sezone 'Tko je kriv?': 

VIDEO
U novoj epizodi smo se bavili romobilima i pješacima, a Šebalj nam je dao i jedan bitan savjet kako se ponšati u slučaju prometne nesreće | Video: 24sata Video

