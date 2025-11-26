Juraj Šebalj: 'Kad nisi siguran u raskrižju, pusti sve da idu prije'

Kružni tokovi još uvijek su novo prometno rješenje u manjim hrvatskim gradovima. Stoga, mnogi vozači griješe, pa čak voze i u suprotnom smjeru. Pravilno kretanje kroz kružni tok je obrnuto od smjera kazaljke na satu i to vrijedi u svim državama na svijetu.

- Postoje optički kružni tokovi. Međutim, ljudi nisu navikli na takvu vrstu signalizacije već na kružne tokove s rubnjacima pa vjerojatno pomisle: 'Zašto bih ja sad vozio tako kad nema nikakve prepreke' - objasnio je profesor s Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu, Rajko Horvat.

Pogledali smo i raskrižje koje je zbunilo čak i automobilista Juraja Šebalja. Radi se o raskrižju gdje glavna cesta skreće udesno. Pa tko tu ima prednost ako mi nastavljamo kretanje ravno?

- Kad nisi siguran u raskrižju, pusti sve da idu prije - savjetovao je Juraj Šebalj.

Teška nesreća kamiona i automobila na cesti bez rasvjete zgrozila je sve u studiju.

- Ljudi jure s kratkim svjetlima sto na sat. Upali duga svjetla - naglasio je Šebalj.

Objasnio je i kako na novijim automobilima postoje inteligentna svjetla s tzv. Matrix LED sistemom.

