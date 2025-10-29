Juraj Šebalj: Kamion ovdje nije kriv, on si je, nažalost, kriv sam

Situacije i reakcije u prometovanju autocestom zbog velike brzine mogu biti vrlo opasne i kad nam se ne čini tako. Ono što iznimno ljuti vozače je spora vožnja lijevom trakom pa smo pitali profesora Fakulteta prometnih znanosti, Rajka Horvata, smije li se voziti sporo lijevom trakom na autocesti?

- Pravilo je da se vozimo desnom prometnom trakom na autocesti, ako su dva prometna traka. Ako su tri prometna traka, koristimo srednju i desnu. Lijevu traku koristimo samo ako smo brži od ostalih vozila - objasnio je profesor.

Dok je automobilist i idejni začetnik serijala 'Tko je kriv?', Juraj Šebalj, komentirao ego vozača na autocesti.

- Prekrasno je imati moćan automobil. Čak je dokazano da kad voziš moćniji automobil da ti je nivo testosterona veći. Međutim, mozak je izgleda manji - našalio se.

Zagreb: Snimanje 5. sezone prometnog serijala 'Tko je kriv?' | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Situacija koja ih je gotovo posvađala je prestroavanje i vožnja unatrag na obilaznici.

- Ovo je riječka obilaznica, nije autocesta, dakle promet je otprilike 50-60 na sat. Ja krenem desno za Trsat, ali shvatim na vrijeme da ću tamo stajati u koloni jer se npr. dogodila prometna nesreća. Mogu napraviti mali prekršaj, prestrojiti se i nastaviti, ali je bitno da ne prekidan promet koji teče - objasnio je Šebalj.

Dok se profesor ne slaže da je ponašanje tog vozača prihvatljivo.

Vidjeli smo i prometnu nesreću izazvanu nemarom prilikom uključivanja na brzu cestu ili autocestu.

- Kad se pokušavaš uključiti u promet dodaj gasa, nemoj usporavati. Kamion ovdje nije kriv, on si je, nažalost, kriv sam - rekao je Juraj Šebalj.

Zagreb: Snimanje 5. sezone prometnog serijala 'Tko je kriv?' | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Svjedoci smo da se na cestama često viđaju kako je profesor Rajko izjavio 'dva ovna na brvnu', odnosno dva ili više vozača koji se utrkuju i nadjačavaju.

- Vožnja na autocesti je yoga. Udahni, izdahni, razmišljaj o prolaznosti života i propusti tu osobu koja je u krivu i oprosti joj. Dakle, sve svece i bogove... Obrati se svima neka ti pomognu u toj situaciji pa i njemu. Moj kolega je poginuo zbog ovakve situacije - jer su se ispred njega našla upravo dva ovna na brvnu - podijelio je Šebalj.

Može li video snimka biti dokaz na sudu, je li dobro ugraditi kameru, koje su sve nenadane situacije i posljedice vožnje ili zamjene guma na zaustavnoj traci i zašto trebamo napumpati gume prije odlaska na more... Pogledajte u videu na YouTube kanalu 24sata.

