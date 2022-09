Juraj Šebalj: 'Ljudi, vlak ima nekoliko stotina tona, čekajte na prijelazu, to će vas spasiti!'

- Vlak koji ide 80 km/h i kad vas pogodi bočno, to je strašno, rekao je Juraj Šebalj u novoj epizodi serijala Tko je kriv? u kojoj raspravljamo o aktualnim prometnim nesrećama, a to su svakako one u kojima sudjeluju vlakovi.

POGLEDAJTE VIDEO:

U prvoj nesreći dogodilo se nešto suludo, a to je da je pješak bez ikakvih oznaka šetao po sredini ceste.

- Reakcija vozača je fascinantna, ali ono što je loše kod njega je to što nije koristio duga svjetla. Ljudi, morate shvatiti da su duga svijetla ona koja možete ili morate koristiti, to su glavna svjetla. Samo ih prilikom mimoilaženja ne smijete koristiti - objasnio je Juraj Šebalj. U drugoj nesreći možete pogledati kako je došlo do sudara između biciklista i automobila.

- Odumiru mi moždane stanice od ovoga - rekao je Šebalj. U objašnjavanje nesreće u kojoj je vlak udario automobil došlo je žustrog objašnjavanja Šebalja i profesora.

- Postavlja se biološko pitanje, a to je - Čemu služi mozak?! - rekao je Šebalj, a profesor je dodao:

- Ljudi, pričekajte pet minuta! Može doći do puno gorih posljedica od ovoga, a to su i smrtne posljedice - zaključio je profesor Horvat.

Za kraj možete pogledati kako jedan vozač nije imao sreće jer je prestizao preko zaustavne trake.