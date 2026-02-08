Juraj Šebalj otkrio: 'Dakar nas je koštao oko 150.000 eura'

150.000 eura nas je otprilike koštao cijeli projekt relija Dakar. Cijeli vrijeme smo popravljali auto jer je to Dakar. Na reliju Dakar se auto cijelo vrijeme popravlja, otkrio nam je automobilist Juraj Šebalj u serijalu 24 pitanja na YouTube kanalu 24sata.

Našem popularnom vozaču ovo je bio treći puta da vozi reli Dakar, ali kako kaže, i nije baš bila treća sreća. Kako kaže, najviše je sreće imao na svom prvom reliju Dakar, a ove godine je imao najmanje sreće. Na ovogodišnjem reliju, kao suvozač, pridružio mu se hrvatski glumac Dušan Bućan.

- Sve se nekako dogodi s razlog. Sreli smo se na snimanju jedne emisije i od deset ljudi koji su mi u jednom trenutku rekli da žele biti moji suvozači, on je jedini izvršio sve zadatke i ušao u moj uži krug. Morao sam ga naučiti da uzme sve instrumente i ponovi matematiku iz trećeg razreda - ispričao je Šebalj.

Kako kaže, uloga suvozača je iznimno bitna. Suvozač obavlja sve poslove vezane uz navigaciju i ono što vozač ne uspijeva odraditi dok vozi. Također, Šebalj ističe da 50 posto uspjeha na reliju ide suvozaču.

- Imamo svoje obitelji, mora se napraviti širi konsenzus i dogovoriti hoćemo li ići i sljedeće godine - rekao je Šebalj.

Ispričao nam je da iz Saudijske Arabije nosi pozitivna iskustva te da su ljudi bili izuzetno prijateljski raspoloženi. Tempo na reliju je nemilosrdan. Malo spavanja, malo vremena za saniranje štete na autu.

- Dakar je maraton. On se razlikuje od ostalih relija jer ti je cilj doći od točke A do točke B bez da uništiš auto. Moramo sam naučiti na koji način što brže voziti, a ne uništiti auto. Budili smo se između tri i pet ujutro. Spavao sam u trkačem donjem vešu pa ujutro samo navučem kombinezon na sebe, operem zube, pojedem i sjedam u auto - objasnio je Šebalj.

