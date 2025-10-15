Obavijesti

TKO JE KRIV?

Juraj Šebalj u novoj epizodi: 'Njih dvoje romantično jure'

Piše 24sata video,
Čitanje članka: 2 min
Foto: 24sata Video

Stigla nam je nova, šesta sezona omiljenog serijala na 24sata YouTube kanalu - Tko je kriv? U prvoj epizodi tema su električni romobili

Da, ja ga imam i zaustavili su me u Crikvenici. Nisam imala kacigu i zbog toga su me zaustavili, a ja sam mislila da se policajac želi upoznati sa mnom - podijelila je voditeljica Maria Grigoryan Vučković svoju anegdotu s električnim romobilom. 

POGLEDAJTE VIDEO: 

E-romobili sve su češća pojava na našim cestama, ali vozači su nerijetko maloljetni ili(i) ne poštuju pravila upravljanja električnim romobilom. Nažalost, događale su se i prometne nesreće u kojima je bilo i teško ozlijeđenih. 

Splitska je policija prošlog mjeseca provela akciju u kojoj je su u tri dana zaustavili deset električnih romobila visokih performansi kojima su upravljala dva djeteta, šest maloljetnih i dvoje punoljetnih ljudi. Sva vozila su privremeno oduzeta. Također, u kolovozu je zagrebačka policija provela veliku akciju u kojoj je od 250 zaustavljenih, čak 109 romobilista napravilo neku vrstu prekršaja. 

Foto: 24sata Video

Stoga smo prvu epizodu šeste sezone serijala 'Tko je kriv?' odlučili posvetiti upravo vozačima e-romobila. Kakve su sve nesreće moguće, zašto ponekad vozači padnu 'sami od sebe', kakva su pravila i ograničenja, komentirali su automobilist Juraj Šebalj, profesor na Fakultetu prometnih znanosti, Rajko Horvat i naša voditeljica Maria kroz četiri situacije. 

Već je prva situacija izazvala sukob mišljenja, a u nesreći je sudjelovao i 'netko treći'. 

- Auto se vozi 10-15 na sat, laganini, a ovi na romobilu jure, a na kraju će auto ispasti kriv. Ja bih rekao da su 70% krivi ovi dvoje na romobilu - rekao je Juraj Šebalj. 

- U ovom slučaju bi bila podijeljena krivica, a auto koji je nepropisno parkiran dobio bi kaznu - dodao je profesor Rajko.

Foto: 24sata Video

Pogledali smo i pad romobilista koji je samo htio popraviti šiltericu pa je Šebalj demonstrirao zakon fizike na kotaču bicikla. 

- Kad imaš veliki kotač i veliku brzinu tvoj je kotač stabilniji, a kad imaš mali kotač kao na romobilu onda se igraš - objasnio je Juraj. 

A vidjeli smo i situaciju u kojoj dvoje ljudi vozi jedan romobil bez kacige pa ih je malo... zanijelo.

- Njih dvoje romantično jure po cesti. Policija ih je zapravo učinila malo nervoznima - našalio se Šebalj. 

Koje smo još nesreće vidjeli i koji su zaključci, savjeti, cake, ali i pravila i zakonske obveze, pogledajte u prvoj epizodi 'Tko je kriv?'

Isječke epizode pratite i na našim društvenim mrežama Facebooku, Instagramu i TikToku. 

Pogledajte trailer: 

Pogledajte i 'best of' pete sezone:

VIDEO
Još jednu sezonu najgledanije prometnog serijala na YouTubeu smo priveli kraju, a za vas smo izdvojili najbolje trenutke. Uskoro se vraćamo s još boljim epizodama! | Video: 24sata Video

