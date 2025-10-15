Juraj Šebalj u novoj epizodi: 'Njih dvoje romantično jure'

Da, ja ga imam i zaustavili su me u Crikvenici. Nisam imala kacigu i zbog toga su me zaustavili, a ja sam mislila da se policajac želi upoznati sa mnom - podijelila je voditeljica Maria Grigoryan Vučković svoju anegdotu s električnim romobilom.

E-romobili sve su češća pojava na našim cestama, ali vozači su nerijetko maloljetni ili(i) ne poštuju pravila upravljanja električnim romobilom. Nažalost, događale su se i prometne nesreće u kojima je bilo i teško ozlijeđenih.

Splitska je policija prošlog mjeseca provela akciju u kojoj je su u tri dana zaustavili deset električnih romobila visokih performansi kojima su upravljala dva djeteta, šest maloljetnih i dvoje punoljetnih ljudi. Sva vozila su privremeno oduzeta. Također, u kolovozu je zagrebačka policija provela veliku akciju u kojoj je od 250 zaustavljenih, čak 109 romobilista napravilo neku vrstu prekršaja.

Stoga smo prvu epizodu šeste sezone serijala 'Tko je kriv?' odlučili posvetiti upravo vozačima e-romobila. Kakve su sve nesreće moguće, zašto ponekad vozači padnu 'sami od sebe', kakva su pravila i ograničenja, komentirali su automobilist Juraj Šebalj, profesor na Fakultetu prometnih znanosti, Rajko Horvat i naša voditeljica Maria kroz četiri situacije.

Već je prva situacija izazvala sukob mišljenja, a u nesreći je sudjelovao i 'netko treći'.

- Auto se vozi 10-15 na sat, laganini, a ovi na romobilu jure, a na kraju će auto ispasti kriv. Ja bih rekao da su 70% krivi ovi dvoje na romobilu - rekao je Juraj Šebalj.

- U ovom slučaju bi bila podijeljena krivica, a auto koji je nepropisno parkiran dobio bi kaznu - dodao je profesor Rajko.

Pogledali smo i pad romobilista koji je samo htio popraviti šiltericu pa je Šebalj demonstrirao zakon fizike na kotaču bicikla.

- Kad imaš veliki kotač i veliku brzinu tvoj je kotač stabilniji, a kad imaš mali kotač kao na romobilu onda se igraš - objasnio je Juraj.

A vidjeli smo i situaciju u kojoj dvoje ljudi vozi jedan romobil bez kacige pa ih je malo... zanijelo.

- Njih dvoje romantično jure po cesti. Policija ih je zapravo učinila malo nervoznima - našalio se Šebalj.

Koje smo još nesreće vidjeli i koji su zaključci, savjeti, cake, ali i pravila i zakonske obveze, pogledajte u prvoj epizodi 'Tko je kriv?'

