Kako da više vjeruješ političarima? Kolinda, kojoj sam najviše vjerovala, rekla je da ćemo zarađivati 8000 eura i raditi od doma. Meni još uvijek nije nitko uplatio te pare - rekla je Mila Elegović Reneu Bitorajcu dok su doručkovali i ispijali svoju jutarnju kavicu u novoj epizodi 'Eksperimenta'.

POGLEDAJTE OSMU EPIZODU 'EKSPERIMENTA':

U serijalu 'Eksperiment', Rene Bitorajac i Mila Elegović našli su se u nesvakidašnjem Vladinom socijalnom projektu čiji je cilj psihološka analiza zajedničkog života nekompatibilnog muško-ženskog para. Moraju izdržati godinu dana u istom stanu i onda svatko od njih dobiva 100.000 kuna. No, to nije nimalo lako, s obzirom na to da se radi o dvoje ljudi s potpuno različitim interesima i stavovima.

Uz jutarnju kavu raspravljali su o predizbornim obećanjima političarima i vijestima s estrade s kojima smo svakodnevno okruženi.

POGLEDAJTE SEDMU EPIZODU 'EKSPERIMENTA':

- Vidiš, čitam da je Dalibor Petko krenuo u teretanu - rekla je Mila, a Rene dodao:

- Krenuo je, ali pitanje je hoće li doći do tamo - našalio se.

Renea smeta još 'mora' znati da se Nina Badrić pojavila u trendy sandalama u gradu, da je Andrassy podbacila s odabirom suknje, a da Barbara Kolar kreće na novu dijetu. Mili smeta što 'mora' znati da je igrač Šibenika po boku izbacio igrača Slaven Belupa pa centrirao.

POGLEDAJTE ŠESTU EPIZODU 'EKSPERIMENTA':

- Uvijek banaliziraš stvari. Kužim da tebe sama riječ 'šišanje' ubija u pojam jer se nisi šišao još od osnovnjaka, ali dopusti nama, običnim smrtnicima, da budemo informirani o događanjima, modi, što je trend, IN i must have - pojasnila je Mila Reneu.

U novinama je još pročitala da se Petković seli u novi veći stan, da je Maja Šuput kupila novi stol za hranjenje malenog Blooma, a da se Vlatka Pokos ponovno javila iz Kanade. Rene ju više nije mogao slušati pa je otišao odspavati.

- Ti si kao Linić i Boras na cijepljenju preko reda - da se ne baci - rekla mu je Mila za večerom kada je odbila hranu koju joj je on pripremio pa ju je sam odlučio pojesti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kako je izgledala njihova rasprava za doručkom i večerom, saznajte u novoj epizodi 'Eksperimenta'.

Serijal 'Eksperiment' i svu 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJU pratite na našoj Videoteci, službenom YouTube kanalu 24sata, našim Facebook, TikTok i Instagram profilima te na 24sata.hr.