Nosio sam tacnu punu piva. Bilo ih je deset za stolom i jedan od njih je uzeo kriglu s tacne. Sve se prevrnulo na njega. Nemojte uzimati piće s tacne, rekao nam je konobar Josip u serijalu 'Što te tlači'.

U novom serijalu na YouTube kanalu 24sata 'Što te tlači', ljudi otkrivaju što ih najviše živcira kod njihovih zanimanja. Svoje tajne otkrili su na stomatologinja, fitness trener, taksist, telefonski agent, a u ovoj epizodi to nam je otkrio konobar.

Smeta ga što ga često mušterije zovu - majstore, šefe, doktore, a najgore mu je od svega kada ga ljudi traže capuccino, posebice sa suhom pjenom.

- Smeta me i kada im donesem narudžbu pa se prave da to nisu naručili. Žao mi je što u tim trenucima nemam kameru s kojom bi to snimao - rekao je Josip. Tlači ga i kada ljudi dođu u kafić i naruče kavu ili čaj kada je aparat već očišćen.

Ljuti ga i kada se maloljetnici pokušavaju naručiti alkoholna pića, a čim ih pita za osobnu iskaznicu, odmah se uvrijede. Uz to, ne sviđa mu se i kada mu ljudi vraćaju narudžbu. Kaže kako bi on, da je na njihovom mjestu, u situaciji kada naruči kavu s toplim mlijekom, a dobije s hladnim, tu kavu svejedno popio i ne bi je vraćao konobarima.

- Ali ipak ono što me najviše živcira je kultura gostiju. Ljudi bi se trebali malo bolje ophoditi prema konobarima - zaključio je Gal.

