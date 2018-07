Kozniku: Krenuo sam potpisati za Hajduk i srušio mi se avion

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Ardian Kozniku za Hrvatsku je odigrao svega sedam utakmica, no napadač s Kosova svejedno je ostavio veliki trag u hrvatskom nogometu. Igrao je i za Hajduk i Dinamo, a bio je i član brončanih iz Francuske. Sasvim dovoljno za status nogometne legende.

- Početkom 90-ih godina pojavile su se priče da bi možda mogao igrati za Hrvatsku. Ja sam svima govorio: ‘Pa, kako ću igrati kad nemam državljanstvo’. Međutim, dobio sam ga ubrzo. Odmah sam i pozvan u reprezentaciju za utakmicu sa Slovačkom u travnju 1994. Bio sam jako ponosan na to što me je Hrvatska trebala. Pristao sam bez ikakvog straha - rekao je Kozniku, koji je rođen u Đakovici, a nogomet je počeo trenirati s 11 godina.

- Počeo sam u klubu Vellaznimi, a s nepunih 12 godina sam na turniru u Zemunu proglašen najboljim igračem te je tako i počela moja nogometna karijera.

Seniorski nogomet zaigrao je za Prištinu, a onda ga je 1990. doveo Hajduk. Međutim, tijekom leta u Split u maloj Cessni doživio je nesreću. Zbog nevremena pilot zrakoplova morao je prisilno spustiti avion na livadu.

- U zrakoplovu smo bili moj ujak i ja te ondašnji sportski direktor Hajduka Jurica Jerković. Pilot nam je rekao da se vežemo, a moj ujak i ja smo se pogledali i pitali gdje ćemo se vezati, avion je bio mali. Uhvatila nas je panika - ispričao je Kozniku.

Slijetanje je bilo prilično grubo i zaista je sreća da nitko nije teže stradao.

- Kad smo dodirnuli zemlju uslijedio je skok od 20-ak metara. Prevrnuli smo se, i onda su se čuli samo glasovi: ‘Kako si ti?’. Dozivali smo jedan drugoga. Bili smo okrenuti naglavačke te sam ja nogama gurnuo vrata. Zahvalan sam Bogu što nas je spasio, ali i vrhunskom pilotu - istaknuo je Kozniku.

Dubok trag je ostavio i u Cannesu u kojem je proveo dvije godine.

- Grad je poznat po kockarnicama, ali ja sam samo jednom ušao u jednu, ali samo da vidim kako izgleda. Nisam ja za to, više sam obiteljski čovjek. U Cannesu gotovo svaka kuća ima bazen, tako da je život tamo bio fantastičan. I ženi, i gostima koji su nam dolazili, a i meni - nasmijao se Kozniku, koji se svako malo sjeti SP-a u Francuskoj 1998.

- Šteta za tu utakmicu u polufinalu protiv Francuske, vodili smo i 1-0… Bila je velika tuga nakon poraza, već smo se vidjeli u finalu. Ali, skupili smo snage za susret s Nizozemskom, i to je pokazatelj da tu reprezentaciju treba uvijek poštivati. Pobijediti Nizozemce nakon onog šoka protiv Francuza je velika stvar - dodao je Ardian.

Trebao je biti i na EP-u u Engleskoj, ali u tome ga je spriječila ozljeda.

- Već sam bio na sličicama za onaj album, no nažalost sve je propalo. No to je sudbina nogometaša. Ipak, isplati se sav taj trud - zaključio je Kozniku.

