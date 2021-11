Jako je puno pripremljenih kandidata došlo u show, tako da smo svjedočili nekim stvarno kul momentima od strane kandidata i samim time stvarno smo vidjeli potencijalne pobjednike. Problem, ili zapravo super stvar, je to što nam je došlo stvarno puno potencijalnih pobjednika pa će nam biti teško odlučiti... Sve upućuje na to da nas čeka najbolja sezona hip-hop talent showa do sada, odlučan je Hiljson Mandela, koji je, zajedno s Marinom Ivanovićem Stokom i Fil Tilenom, ove godine iz cipela mentora uskočio u fotelje žirija. I ovoga će puta biti nešto stroži prema kandidatima, ali svakako - pravedni.

- Mogu vam samo reći da smo odmah 'nanjušili' potencijale na početku i bili smo u pravu. Zasad ne smijem otkrivati puno, ali sigurno ćemo imati dobrog pobjednika - objašnjava Stoka. A osim što su tražili potencijalne reperske talente, na snimanjima su se, prije svega, odlično zabavljali.

- Na snimanju je bilo svega, od suza do smijeha. A ako nas već nisu nasmijavali kandidati, tu je bio Š, prošlogodišnji pobjednik, u ulozi voditelja koji zaboravlja tekst. Atmosfera na snimanjima je malo podsjećala na neki koncert, takvo raspoloženje odražavali su live nastupi kandidata i plesači uz Transform Crewa. Nama iz perspektive žirija je fenomenalno, kao da smo u dobrom izlasku - kaže Tilen.

A da je atmosfera bila užarena možete se uvjeriti već danas u prvoj epizodi, koja je upravo izašla na JoomBoos YouTube kanalu. U prvoj epizodi predstavit će nam se 18 kandidata, koji su ove godine raznolikiji no ikad. Od kuhara do grobara, svoje će reperske vještine predstaviti pred 'strogim' žirijem, a prvi zadatak im je bio da u 30 sekundi predstave sebe i svoje reperske vještine.

Svi su odabrali svoje matrice i napisali sami svoje rime, a pred žiri su izlazili u skupinama po četvero. Prije nego su došli pred njih, ovogodišnje voditeljice, influencerice Petra Dimić iz JoomBoosa i Ela Jerković, u backstageu su ih testirale i dale im pet sekundi da smisle freestyle rap stvar.

Tko od kandidata prolazi u daljnje natjecanje i kreće u ozbiljnu borbu za nagrade vrijedne čak 150 tisuća kuna - doznajte u prvoj Rap School epizodi ekskluzivno samo na JoomBoos YouTube kanalu i ostalim platformama te na 24sata Oriđiđi Videoteci.

