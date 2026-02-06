Lana Mandarić: 'Bila sam na predavanju i prijatelji mi je javio da sam prošla na Doru'

Pjevačica Lana Mandarić, koju je publika upoznala u showu "Superstar", vraća se na Doru. S pjesmom "Tama" pokušat će izboriti nastup na Eurosongu, a na pozornicu staje osjetno iskusnija. U 24 pitanja otkrila nam je tko su joj eurovizijski uzori i kako se priprema za nastup na Dori.

- Već sada vidim da je moja "Tama" dobro prihvaćena od publike što mi je i najbitnije - zaključuje Lana te dodaje kako su joj ljudi rekli da je često imaju "na repeatu".

Lana studira psihologiju te ju je ona i inspirirala za pjesmu s kojom se natječe na Dori te da se kroz nju željela obratiti i ženama i muškarcima jer smatra da se svi u životu ponekad osjećamo izmučeno, ostavljeno i prazno "kada ne znamo hoće li pobijediti tama ili svjetlo".

POGLEDAJTE LANU U 24 PITANJA: