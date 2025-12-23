Obavijesti

Video

Komentari 0
24 PITANJA

Laura Prgomet o vezi Šuput - Šime: 'Scenaristi, malo bolje to'

Piše Karla Lemaić,
Čitanje članka: 1 min
Laura Prgomet o vezi Šuput - Šime: 'Scenaristi, malo bolje to'
Foto: Željko Lukunić

'Gospođica Savršena', kako ju od milja zovu prolaznici, Laura Prgomet, otkrila je je li u kontaktu s gospodinom Savršenim, tko joj je draži - Šime ili Miloš, te koje su vrline njezinog idealnog muškarca

Prvo što čujem na daljinu kada me prolaznici vide je: 'Ajme to je Laura iz Savršenog' ili 'Koji ti je datum rođenja?' - rekla je Laura Prgomet, influencerica i bivša natjecateljica showa Gospodin Savršeni

POGLEDAJTE VIDEO: 

Nakon što je u showu pitala gospodina Savršenog, Šimu Eleza, koji mu je datum rođenja, njezino ime odjeknulo je internetom, ali danas se trudi izbjegavati ga ili drugačije postaviti.

- Izbjegavam izgovarati to pitanje iako sve ljude pitam što su u horoskopu pa samo preformuliram to poznato pitanje. Tko bi rekao da će to moje razvlačenje pri izgovaranju postati toliko viralno - priznala je Laura. 

Priznala je i da razmišlja o sudjelovanju u showu poput 'Too Hot to Handle' ili 'Love Island', ali i da se vidi na mjestu 'Gospođice Savršene'. 

Zagreb: Influencerica Laura Prgomet
Zagreb: Influencerica Laura Prgomet | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

- Da sam ja gospođica Savršena, voljela bih da me iznenade jer ne volim ništa što znam unaprijed. Volim da se mene šokira pa da ja dalje šokiram - rekla je Laura. 

Pitali smo je i je li u kontaktu s nekim od gospodina Savršenih - Šimom ili Milošem?

- Šime i ja jesmo bili u kontaktu poslije showa, ali sada... Pretpostavljam da je dečko zauzet. Ne čujem se sa zauzetim dečkima - odgovorila je, te je dodala da ne vjeruje da su pjevačica Maja Šuput i Šime zaista u vezi. 

Foto: Instagram

- Ako je to istinski ja im želim svu sreću, međutim meni to sve djeluje kao neka trećerazredna gluma. Scenaristi, malo bolje to - odgovorila je Laura. 

A ako se i dalje smatrate idealnim kandidatom za Laurinu 'bolju polovicu', pogledajte video i otkrite koje su vrline njezinog idealnog muškarca, a koje mane nikako ne podnosi. 

Pogledajte i video:

VIDEO
Arija Rizvić pogađa filmove prema hrani na slici: Znate li vi koji film tematizira omlet? | Video: 24sata Video

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Duo Turkeev & Kids za 24sata: Ova nagrada je prava prilika da si napokon kupimo svoju kuću
OSVOJILI 30.000 EURA

Duo Turkeev & Kids za 24sata: Ova nagrada je prava prilika da si napokon kupimo svoju kuću

Rekli su nam kako pobjedu nikako nisu očekivali. Prvo su se iznenadili činjenicom da su u troje najboljih, a nakon toga bili su u nevjerici kada su saznali da su upravo oni pobjednici Supertalenta
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
Veliki tjedni horoskop: Ovan mora biti diskretan, Djevici su se napokon svi planeti posložili
od 21. do 27. prosinca

Veliki tjedni horoskop: Ovan mora biti diskretan, Djevici su se napokon svi planeti posložili

Zvijezde nam ovog tjedna donose zanimljive obrate, dok će neki znakovi napokon uhvatiti dobar poslovni ritam, drugi će se suočiti s emotivnim previranjima i potrebom za promjenama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025