'Gospođica Savršena', kako ju od milja zovu prolaznici, Laura Prgomet, otkrila je je li u kontaktu s gospodinom Savršenim, tko joj je draži - Šime ili Miloš, te koje su vrline njezinog idealnog muškarca
Laura Prgomet o vezi Šuput - Šime: 'Scenaristi, malo bolje to'
Prvo što čujem na daljinu kada me prolaznici vide je: 'Ajme to je Laura iz Savršenog' ili 'Koji ti je datum rođenja?' - rekla je Laura Prgomet, influencerica i bivša natjecateljica showa Gospodin Savršeni.
Nakon što je u showu pitala gospodina Savršenog, Šimu Eleza, koji mu je datum rođenja, njezino ime odjeknulo je internetom, ali danas se trudi izbjegavati ga ili drugačije postaviti.
- Izbjegavam izgovarati to pitanje iako sve ljude pitam što su u horoskopu pa samo preformuliram to poznato pitanje. Tko bi rekao da će to moje razvlačenje pri izgovaranju postati toliko viralno - priznala je Laura.
Priznala je i da razmišlja o sudjelovanju u showu poput 'Too Hot to Handle' ili 'Love Island', ali i da se vidi na mjestu 'Gospođice Savršene'.
- Da sam ja gospođica Savršena, voljela bih da me iznenade jer ne volim ništa što znam unaprijed. Volim da se mene šokira pa da ja dalje šokiram - rekla je Laura.
Pitali smo je i je li u kontaktu s nekim od gospodina Savršenih - Šimom ili Milošem?
- Šime i ja jesmo bili u kontaktu poslije showa, ali sada... Pretpostavljam da je dečko zauzet. Ne čujem se sa zauzetim dečkima - odgovorila je, te je dodala da ne vjeruje da su pjevačica Maja Šuput i Šime zaista u vezi.
- Ako je to istinski ja im želim svu sreću, međutim meni to sve djeluje kao neka trećerazredna gluma. Scenaristi, malo bolje to - odgovorila je Laura.
A ako se i dalje smatrate idealnim kandidatom za Laurinu 'bolju polovicu', pogledajte video i otkrite koje su vrline njezinog idealnog muškarca, a koje mane nikako ne podnosi.
