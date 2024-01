Marin Rončević napustio marketinški posao i postao TikToker: 'Stari moj'

- Bilo bi jako arogantno reći da je to sve planirano, ali svakako sam imao neki cilj. Znam kako treba snimati, pokazati se, predstaviti, što je danas 'in', pa sam to i ciljao i dodao malo sebe - objasnio je Marin.

Često snima i s majstoricom virala Duškom Stepanov, a TikToku se nedavno pridružila i njegova djevojka Ana Besak koja ga je i uvela u svijet tetoviranja.

Pogledajte cijeli intervju na YouTube kanalu i Videoteci 24sata. Pratite nas i na Instagramu, Facebooku i TikToku.

Pogledajte video: