Marko iz Zagreba: 'Želim biti šminker Kim Kardashian West'

Šminkanjem sam se počeo baviti prije godinu dana i to iz hobija. To je bila ljubav na prvi pogled. Odmalena volim boje, umjetnost i fotografiju, a što se tiče šminke, oduševila me kad me moj dobar prijatelj našminkao. U ruke sam prvo uzeo korektor i stavljao bih ga na par prištića i ispod očiju, ali zbog njega sam shvatio kako je šminka zakon, rekao je Marko Jerčić (21) iz Zagreba.

Za nas je u studiju napravio transformaciju koju je sam osmislio. Odlučio se za pretežito plavi look, a za svaku nijansu sjenila koristio je posebnu četkicu. Uložio je puno truda i zbog toga postigao ‘wow’ efekt na očima! Za cijeli look mu je trebalo otprilike dva sata, a kaže da su jake boje na očima trenutačno u modi. Kod nas je donio svoj mini kofer pun sjenila, pudera, maskara i ostalih potrepština. Djevojke bi mu vjerojatno zavidjele kad bi Markovo ‘malo bogatstvo’ vidjele uživo.

- Žene mi hvale šminku, a muškarci imaju zid prema tome jer mislim da to baš i ne razumiju. Znali su me na ulici zaustaviti i vikati da sam ovakav ili onakav, ali na njih se ne obazirem dokle god ne dolazi do nekih napada. Da sam slušao negativne komentare i odustao od šminkanja, to ne bih bio ja. Osjećao bih se čudno. Volim se šminkati, volim se oblačiti i raditi si frizure. To me čini sretnim - rekao je. Inače radi u piercing studiju u Zagrebu kao shop menadžer, a planira postati i piercing majstor.

- Moja druga strast je modificiranje tijela. Bilo da se radi o tetovažama, implantantima ili o nakitu. Tetovaže ne brojim kao jednu po jednu, već kao cjelinu, odnosno kao body suit. Inspiracija su mi razni događaji u životu. Pierceva ni nemam toliko puno, možda petnaestak. U zadnje vrijeme sam ih skinuo desetak. Manje je ipak više - rekao je kroz smijeh. Kad bi morao birati između šminke i modifikacije tijela, ne zna što bi odabrao jer oboje smatra dijelom svog identiteta. Želja mu je ‘popraviti’ si jagodice i usne. Nije fan plastičnih operacija pa bi si ugradio filere. Smatra da bi onda bolje izgledao i ne bi se trebao šminkati svakog jutra.

Naravno, Marko za svaki dan stavlja 'basic make up' - crta obrve, stavlja puder, korektor i malo highlightera. Želja mu je postati make up influencer. Uzor mu je američka zvijezda Jeffree Star, a jednog dana bi volio šminkati Arianu Grande, Kim Kardashian West i Nicki Minaj.



- Zašto baš one? Imaju jako lijepe crte lica, a i želim ih upoznati - rekao je. No, kaže kako je šminkanje vještina koju još mora usavršavati jer je uvijek teže šminkati druge. I nama je dao par savjeta.

- Korektor uvijek fiksirajte, odnosno setirajte. Setiranje znači da stavljate puder u prahu koji nema boje te vam on onda posvijetli te dijelove lica. Također, bronzer stavljajte na konture lica umjesto na pola lica - rekao je. Sa svojim vještinama ne planira osvojiti samo Hrvatsku. Želja mu je jednog dana preseliti u Beč. Marko, mi ti držimo fige!