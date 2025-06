Minea o pjesmi ‘Rano’: ‘Puno kolegica mi je reklo: Da sam barem ja dobila tu pjesmu’

Bila su to tri dana 'laganog maturalca'. Malo posla, ali puno zabave i smijeha. Mjesto gdje smo u Crnoj Gori snimali je bilo toliko fascinantno da se sjećam da bih samo šetala okolo. Bila sam opčinjena samim mjestom, prisjetila se Renata Končić Minea o snimanju spota za pjesmu 'Rano'.

Iako je sama pjesma izašla 1998. godine, i dalje je popularna. A novo ruho dobila je 2018. godine kada je Minea obradila svoju pjesmu i otpjevala je u duet sa srbijanskom pjevačicom Marijom Mikić. Minea nam je otkrila da je Marija jedan od glavnih 'krivaca' što je ta pjesma postala popularna u Srbiji jer ju je Marija uvijek pjevala na svojim gažama.

- Mariju sam prvi put upoznala kada smo snimale spot. Svidjela mi se na prvu. Zaista je jedna prekrasna cura i mislim da je pred njom velika karijera - rekla je Minea.

Minea nam je otkrila da je cijeli koncept i stajling osmislila ekipa iz Beograda. Bio joj je to prvi put da je povjerenje dala u ruke nekome koga do tada nije upoznala, ali kaže da je sve ispalo fenomenalno.

- Bila mi je čast raditi s ekipom iz IDJ-a. Dok smo snimali spot, govorila sam da jedva čekam vidjeti kako će to ispasti - prisjetila se.

Pjesma 'Rano' obilježila je Mineinu karijeru i kako kaže, nikad joj nije dosadila.

- Puno kolegica mi je tada, a i sada govori: Da sam ja barem dobila tu pjesmu - rekla je Minea.

Kako kaže, kada je prvi put čula tu pjesmu, znala je da će biti hit. Godinama se zahvaljivala Tončiju i Vjekoslavi Huljić što su tu pjesmu dali upravo njoj.

- Ono što me fascinira je da tu pjesmu vole i oni koji se nisu rodili kada je ta pjesma izašla. To pjesmu znam pjevati i po četiri puta u jednoj večeri. Na jednom otoku su me dočekali s bakljama i pjevali tu pjesmu - rekla je Minea koja priprema koncertu u Lisinskom.

17. rujna će u Lisinskom proslaviti 30 godina karijere, a kako kaže, pjesma 'Rano' će biti jedna od glavnih na koju će publika 'poludjeti'.

