Na svakoj su utakmici: Obični smo radnici i imamo dobar plan

Krenuli smo na utakmice prije desetak godina i u prvo vrijeme smo možda i propustili koju utakmicu. Ali u zadnjih pet godina sigurno nismo niti jednu, govore najvjerniji navijači hrvatske reprezentacije.

Gospođa Mirjana odjevena je u dres s brojem 3 i prezimenom Akrapović na leđima. Gospodin Dragan na leđima ima broj 2 i prezime Lukić. I nije to bez razloga, oni drže drugo i treće mjesto na listi najvjernijih navijača naše reprezentacije. Ali kako to, ne propuste ni jednu utakmicu, a nisu na prvome mjestu?!

- To su te neke statistike, ali ne znam jesu li tu i naše utakmice po Kini i Americi... Ali nema veze, znamo se mi i s Marijanom Novoselcem, momkom koji je prvi na toj listi. Svi se mi znamo međusobno, družimo - objašnjava Dragan.

Duo navijačkih rekordera porijeklom je iz Paklareva, mjesta u Lašvanskoj dolini, u srednjoj Bosni, a žive u Švedskoj.

- I gdje god igra Hrvatska, eto i nas - sa smiješkom govori samozatajna gospođa Mirjana.

Prošli su praktički cijeli svijet s nogometašima.

- Najdraže putovanje? Uh, nije mi lako izdvojiti, ali jedno od nezaboravnih je sigurno Izrael. To je bilo nešto posebno, iako svako putovanje ima svoje draži i uspomene - kazala je Mirjana.

Sve to skupa, tolika putovanja svijetu, moraju i poprilično koštati, ali nije baš da su Mirjana i Dragan neki veliki “lovaši”.

- Mi smo vam obični radnici, oboje radimo u metalskoj industriji, radimo aluminijske profile - otkriva Dragan i dodaje:

- Važno je samo dobro planirati! Evo, ja sam već riješio letove za utakmice u Ligi nacija. Planiraš unaprijed i pokušavaš što jeftinije proći, nema drugog načina.

Do utakmice s Danskom ostalo je nekoliko sati, no Dragan je bio uvjeren da nema načina da Hrvatska to ne dobije. Uostalom, već nekoliko dana prije osmine finala Mirjana i Dragan su kupili avionske karte za Soči, za četvrtfinale.

- Idemo s našim momcima do kraja - hrabrio je i sam sebe Dragan.

Nije uvijek lako ni dobiti slobodne dane na poslu, ali oni pronađu način.

- Koristimo godišnji odmor, a često i odemo na dan utakmice, vratimo se odmah poslije i ne gubimo dane... Kombiniramo, smišljamo, što ćeš drugo - govori Dragan.

On je više za pjesmu, Mirjana manje, ali zajedno su u svemu ovome.

- Neka mlađi pjevaju, ja se držim sa strane - smješka se Mirjana, dok Dragan dodaje da je Thompsonova “Lijepa li si” himna naših navijača.

- Dobri su i Zaprešić Boysi, oni su nešto posebno.

