Načelnik tetama u vrtiću plaće smanjuje da ima za uhljebe...

Zdravko Brljek, novi SDP-ov načelnik Novigrada Podravskog kraj Koprivnice, odlučio se za snažno stezanje remena zbog teškog stanja općinskih finacija.

Prve na njegovu udaru našle su se odgojiteljice, odnosno tete u mjesnom vrtiću. Brljek, koji je s prvim danom ove godine prestao biti volonter i postao profesionalac na čelu ove općine, takav potez pravda, kako kaže, dosadašnjom politikom u općini, gdje se nije znalo “tko pije, a tko plaća”.

- Dolaskom na tu funkciju zatekao sam nered u općinskim financijama. ‘Naslijedio’ sam dug od 1,8 milijuna kuna. Čak 304 računa nisu bila plaćena i zbog toga nam je neko vrijeme bio isključen i plin. Zaposlenicima koji rade u općini su u dva navrata skinute plaće koje su dosezale i do 7000 kuna. Sad su plaće u rasponu između četiri i pet tisuća. Tad smo rekli da ćemo, čim se financijska situacija popravi, zaposlenima popraviti plaće, ali za nekih 1000 kuna - objašnjavao je Brljek ističući da tom prilikom nisu dirali plaće tetama u vrtiću.

- Smatram da svi trebamo podjednako snositi posljedice teške financijske situacije, pa tako i zaposleni u vrtiću. Makar oni nemaju nikakve direktne krivice za takvo stanje - pojasnio nam je načelnik.

Dodaje kako se podigla velika “prašina” oko smanjenja njihovih plaća koje sad iznose između šest i sedam tisuća. Prema načelnikovoj projekciji, tetama bi se plaće smanjile u prosjeku za nekih 500 kuna. Tako bi se, tvrdi načelnik, kroz nekoliko mjeseci izjednačile plaće zaposlenima u općini i vrtiću. Koje bi onda dosezale do šest tisuća.

Naime, njegov nedavni pokušaj smanjivanja plaća u vrtiću nije naišao na oduševljenje pa je skinut s dnevnog reda Općinskog vijeća, ali Brljek od svoje zamisli ne želi odustati jer, tvrdi, da će i nakon smanjenja plaća vrtićke tete u Novigradu Podravskom biti među bolje plaćenima u okruženju. Do kraja mjeseca načelnik će sazvati tematsku sjednicu o utvrđivanju stanja u vrtiću, s naglaskom na njihovim plaćama. Broj zaposlenih u vrtiću koje skrbi o 56-ero djece je u skladu s normativima za tu djelatnost.

Iako su razgovori o plaćama vrući krumpir, načelnik misli da se, unatoč svemu, to mora riješiti do sredine godine i da bi svi koji su na proračunu, bez obzira na to rade li u upravi ili vrtiću, trebali imati ista primanja. Kako je odnedavno i sam na plaći u općini, rekao je da ni njegova neće prelaziti gornju granicu od postavljenih 6000 kuna.

Načelnik Brljek kaže da o plaćama u vrtiću odlučuje upravno vijeće vrtića koje broji pet članova, od kojih je troje iz općine, a dvoje iz vrtića. Inače je općinski proračun pet milijuna kuna, što je na “knap” i pokrilo bi tekuće potrebe da nema starih dugova i uz racionalno gospodarenje.

Ravnateljica Dječjeg vrtića, Sanjica Vanđija, rekla nam je kako je njezina plaća 6500 kuna te je utvrđena zakonom.

- Ne mogu komentirati ono za što nemamo službenu potvrdu. Očekujemo dolazak načelnika i tad ćemo točno znati o čemu je riječ – kratko je komentirala situaciju o plaćama u vrtiću. Trenutačno je u vrtiću i općini po osmero zaposlenih.

Kako doznajemo, tete su bile prilično nezadovoljne kad su čule što načelnik namjerava.

- Očekivano su vrlo burno reagirale. Najavile su da to neće proći samo tako i da će se boriti za svoja prava. One vrlo dobro znaju koliko im prema zakonu pripada i neće pristati na ništa manje - kaže nam izvor upućen u stanje u vrtiću.

Pitanje je koliko manevarskog prostora ima načelnik budući je, prema Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, koji je stupio na snagu 1. prosinca prošle godine, ugovorena osnovica plaće u visini od 5421,54 kune.

Tu su i naknada za prijevoz koja, u slučaju da nema organiziranog javnog prijevoza, iznosi kunu po kilometru, božićnica, regres, jubilarne nagrade...

