U novoj, šestoj epizodi nagrađivane JoomBoosove dramske serije 'Teini dnevnici' donedavno najveće neprijateljice, Tea i Ivona, postaju bliže nego ikad. Nakon što im je u školu došla profesorica Leila, koja je u školske hodnike unijela nemir i razdor, uspjela je učiniti nemoguće. I dok su se Tea i Ivona u prvoj sezoni uglavnom svađale i mrzile, u drugoj su postale bliske kako bi zajedno razotkrile sve mračne tajne nove profesorice. Leilu u seriji, inače, igra poznata domaća glumica Petra Kurtela, koja je priznala kako je nakon ove već spremna i za treću sezonu.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ekipa na setu je apsolutno fenomenalna i jedva čekam da se gledamo i u trećoj sezoni - izjavila je Kurtela i dodala kako joj je snimanje 'Teinih dnevnika' bilo jedno od ljepših glumačkih iskustava u karijeri.

- Cijela ekipa je predivna i svi su istinski predani projektu. Što sam starija, to mi je važnije u kakvom okruženju radim. Ovdje je bila baš pozitivna energija. Puno smijeha, zabave i uživanja - govori. A iako je ekipa na setu bila pozitivna, a atmosfera prekrasna, Leilina uloga u seriji nije ni jedno ni drugo. I dok su u početku svi mislili kako je nova profesorica samo malo zločesta i mrvicu luda, ispada da je njezina prošlost mnogo mračnija nego što se na prvu činilo.

POGLEDAJTE I PRETHODNU EPIZODU:

Već u novoj epizodi Tea i Ivona će, od Teine mame Adne, saznati da se Leila zapravo zove Beata i da je išla s njom u školu. Uz to se na kraju prošle te početku ove epizode saznaje da je Leila (ili Beata, kako vam drago) mama Teine simpatije i novog najboljeg prijatelja, Luke. Luka počne zamjerati mami što pred svojim prijateljima mora skrivati njezinu ogromnu tajnu i tu dolazi do svađe između njih. S druge pak strane, tijekom svoje misije razotkrivanja Leilinih tajni, Tea i Ivona zbliže se do te mjere da u jednom trenutku na Teinom krevetu podijele i strastveni poljubac... Ili je to ipak bio samo san?

Tu je, naravno, i nova Leilina prijetnja Tei. Zabranila joj je da razgovara s gospođom Penelope iz Europskog parlamenta i da joj se žali na loše ocjene koje joj Leila dijeli. 'Ako joj se još jednom obratiš, učinit ću da nikada ne dobiješ europsku stipendiju i da tvoje školovanje u inozemstvu, o kojem toliko sanjaš, nikada ne postane stvarnost', rekla je Leila Tei. A hoće li ozbiljno učiniti sve da Tea ne ostvari svoje snove ili su to samo prazne priče?

POGLEDAJTE VIDEO:

Sve to i mnogo više saznajte u novoj epizodi 'Teinih dnevnika' na JoomBoos YouTubeu i svim ostalim JoomBoos platformama. Seriju možete pratiti svakog četvrtka od 12:00 sati na JoomBoosu i 24sata Oriđiđi Videoteci.