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24 PITANJA

Nika Komadina: Nova pjesma mi je taman sjela nakon prekida

Piše 24sata video,
Čitanje članka: 1 min
Nika Komadina: Nova pjesma mi je taman sjela nakon prekida
Foto: 24sata
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Riječka pjevačica, Nika Komadina, prije mjesec dana je izbacila pjesmu 'Gubiš me'. A posebno oduševljava ambiciozan spot u kojem glumi i bivši mister hrvatske Dino Bubičić. Evo, što nam je otkrila u 24 pitanja

Atraktivna riječka pjevačica, Nika Komadina, otkrila je da je odrastala uz pjesme Whitney Houston te joj je pjesma 'I have nothing', najdraža pjesma svih vremena. 

POGLEDAJTE VIDEO: 

Na Instagramu je poznata kao 'La Dotoressa', nadimak koji spaja njezine talijanske korijenje po majci i njezinu struku. Naime, Nika je doktorica dentalne medicine te radi kao stomatologinja, a jedan od pacijenata joj je i bivši mister Hrvatske, Dino Bubičić

- Nije ga bilo teško nagovoriti. Krenuli smo se družiti u teretani, pa je došao kao pacijent, on zna da ja pjevam i odmah smo se šalili s time da bude u spotu i eto - ispričala nam je Nika. 

Foto: Renato Antolović

Čim je čula pjesmu 'Gubiš me' bila joj je posebno draga. 

- Taman sam bila prekinula jednu vezu godinu i pol - dvije kad sam čula i onda m je bila baš onako pogođena - priznala je. 

Vizualno ambiciozan spot osim casina, glamura i šljokica uključuje čak i helikopter, a za spot ju je posebno inspirirao stih 'tvoje zlato bit će bilo čije'. 

Foto: Renato Antolović

- Nekako mi je došla ideja da bacim svoju ogrlicu koju sam uvijek nosila na stol u casinu. Nazvala sam svog redatelja i on je spot napravio tako u 'James Bond' stilu - ispričala je. 

A filmovi Jamesa Bonda upravo su joj jedni od najdražih uz 'Nemoguću misiju'.

Što su rekli njezini pacijenti na pjesmu, koje joj je nadraže jelo i s kime bi voljela duet - pogledajte u videu na YouTube kanalu 24sata. 

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