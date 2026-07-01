Riječka pjevačica, Nika Komadina, prije mjesec dana je izbacila pjesmu 'Gubiš me'. A posebno oduševljava ambiciozan spot u kojem glumi i bivši mister hrvatske Dino Bubičić. Evo, što nam je otkrila u 24 pitanja
Nika Komadina: Nova pjesma mi je taman sjela nakon prekida
Atraktivna riječka pjevačica, Nika Komadina, otkrila je da je odrastala uz pjesme Whitney Houston te joj je pjesma 'I have nothing', najdraža pjesma svih vremena.
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Na Instagramu je poznata kao 'La Dotoressa', nadimak koji spaja njezine talijanske korijenje po majci i njezinu struku. Naime, Nika je doktorica dentalne medicine te radi kao stomatologinja, a jedan od pacijenata joj je i bivši mister Hrvatske, Dino Bubičić.
- Nije ga bilo teško nagovoriti. Krenuli smo se družiti u teretani, pa je došao kao pacijent, on zna da ja pjevam i odmah smo se šalili s time da bude u spotu i eto - ispričala nam je Nika.
Čim je čula pjesmu 'Gubiš me' bila joj je posebno draga.
- Taman sam bila prekinula jednu vezu godinu i pol - dvije kad sam čula i onda m je bila baš onako pogođena - priznala je.
Vizualno ambiciozan spot osim casina, glamura i šljokica uključuje čak i helikopter, a za spot ju je posebno inspirirao stih 'tvoje zlato bit će bilo čije'.
- Nekako mi je došla ideja da bacim svoju ogrlicu koju sam uvijek nosila na stol u casinu. Nazvala sam svog redatelja i on je spot napravio tako u 'James Bond' stilu - ispričala je.
A filmovi Jamesa Bonda upravo su joj jedni od najdražih uz 'Nemoguću misiju'.
Što su rekli njezini pacijenti na pjesmu, koje joj je nadraže jelo i s kime bi voljela duet - pogledajte u videu na YouTube kanalu 24sata.
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