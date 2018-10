'Cure me se boje': Nikola jelom osvaja, ima recept za prvi spoj

Vedran (44), Nikola (27) i Leon (26) morat će impresionirati Andreu Andrassy (33) svojim umijećem u kuhinji kako bi pobijedili u trećoj sezoni showa ‘Ljubav ide kroz želudac’. U showu 'Ljubav ide kroz želudac' koji snimamo u suradnji s Lidl Hrvatska trojica kandidata pokušat će spraviti što ukusnije i maštovitije jelo kako bi očarali sutkinju Andreu koja je sudačku kuhaču preuzela od Dubravka Miličića Dudija.

POGLEDAJTE DRUGU EPIZODU 3. SEZONE:

Vedran (44) voli kuhati i nositi duge rukave

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Kuham od malih nogu. Za mene je kuhanje ljubav, a otkad imam obitelj i nužda - rekao nam je Vedran kojem je najdraže jelo piletina s pečenom rižom.

- Za kuhanje je najvažnije pronaći dovoljno vremena za pripremu i raditi to s ljubavlju. Kod nas u obitelji uglavnom kuha žena, a ja sam lukav - kuham samo kada moram ili kad imam dovoljno vremena da sve bude ugodno oku, nosu i želucu - zaključio je.

Nikola (27) slobodno vrijeme provodi u teretani, umjesto u kuhinji

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Moje najdraže slatko jelo su proteinske palačinke s čokoladom, a slano 'medium rare' tuna stake - kaže Nikola koji je počeo kuhati kad je otišao raditi na more.

- Nije mi se dalo kupovati gotove stvari pa sam si sam krenuo kuhati. Moje prvo jelo koje sam spremio bila je pečena piletina s krumpirom i bilo je jestivo. Na ljestvici od 1 do 10 od tada sam napredovao 10 - kaže Nikola kojeg još ni jedna cura nije osvojila hranom na prvom spoju.

- Moja statistika osvajanja cura hranom na prvom spoju je 1/1. Napravio sam joj proteinske palačinke sa svime i svačime. Cure me se boje kad čuju da sam se proslavio na Instagramu s fitness receptima, vjerojatno zbog izgleda, ali nisam "gym baja". Moj savjet za idealan prvi spoj je spremiti 'medium rare' tuna stake s prženim povrćem na žaru, uz čašu dobrog, kvalitetnog crnog vina - kaže Nikola.

Leon (26) ne voli neuredne kuhare, a voli niskobudžetne filmove

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Prošli tjedan sam probao spremiti pohani sir pa je ispao katastrofa. Moje umijeće kuhanja je rižoto i to je to. Ne volim kuhanje nešto posebno, ali skuhat ću si nešto ako moram. Ajde, i za djevojku sam kuhao. A što? Pa isto to, rižoto s plodovima mora - kaže Leon kojem su pržene lignje najdraže jelo, a djevojka ga, kaže, prvenstveno mora osvojiti svojom osobnošću.

POGLEDAJTE 1. EPIZODU 3. SEZONE:

