Bilo me je strah Jelene Karleuše. Ona je žena koja izgovori što god da joj je na umu. I to zna biti vrlo neugodno. Nasreću, s njom sam uvijek imala dobar odnos i dobru suradnju, rekla nam je Nikolina Ristović. TV voditeljica u velikom je intervjuu za 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJU govorila o počecima karijere, trovanju plinom i incidentu s vilom u Dalmaciji. Intervju možete pogledati na YouTube kanalu 24sata i u Videoteci 24sata.

Iako je diplomirana dizajnerica, njezina karijera otišla je u potpuno drugom smjeru, a to, kaže, zahvaljuje Siniši Svilanu koji ju je prepoznao dok je radila kao novinarka u jednome mediju.

- On me usmjerio na televiziju. Slučajno smo se susreli, ja sam tad radila kao novinarka, fotograf i freelancer. Imali smo fantastičan odnos, jako puno smo se voljeli i jako puno smo se svađali.

Upravo on joj je dao savjet: “Nemoj se dati da te podcjenjuju. Ti si puno vrednija nego što te oni smatraju u ovom trenutku”, ispričala nam je Nikolina.

Nacionalistički ispadi

Od početaka na hrvatskoj televiziji, Nikolina je počela raditi i na regionalnim programima, posebice u Srbiji. Prisjeća se da je tad zbog tog poslovnog pothvata doživljavala neugodnosti.

- Ljudi su me vrijeđali na ulici. Doživljavala sam nacionalističke ispade. To se događalo samo u Hrvatskoj, u Srbiji nikad - prisjeća se Nikolina. Dodaje, kako sad toga više nema, a na hejterske komentare je navikla i ne obazire se na njih jer, kako kaže, ako ne zna tko joj upućuje kritike i tko je vrijeđa, ne zanima je.

Ipak, priznala nam je da je svoj prvi milijun zaradila zbog reklama.

- Dobro sam zarađivala i zbog toga što sam pokrivala cijelu regiju, često su me angažirali. Od 15.000 do 50.000 eura honorara sam znala imati - otkrila nam je i dodala da je najmanje ulagala u garderobu od tog novca.

No njezin poslovni put nije bio lagan. Još kao studentica rodila je prvu kćer - Hanu. Ispričala nam je da je ponekad nju čak i vodila na fakultetska predavanja.

- Ona je znala često kao beba slušati matematiku - rekla je.

Bilo je kaotično, bila sam željna svega, a nisam ništa mogla jer sam postala majka - ispričala je Ristović, koja je kasnije u braku s povjesničarem umjetnosti Vidojem dobila i drugu kćer - Unu Sofiju.

Upravo je s mlađom kćeri Unom Sofijom ove godine prošla pakao. Naime, dok su boravile u svom zagrebačkom domu, otrovale su se ugljičnim monoksidom. Nikolina nam je ispričala da je njezin suprug tad bio u Beogradu pa je u njihov stan prijatelj morao provaljivati kako bi ih spasio. Sad, iako je prošlo vremena od toga, priznaje kako se psihički osjeća dobro, no u jednom periodu je zbog trovanja zaboravljala neke stvari.

- Idem na tretman s nekoliko ljudi, ponekad mi bude jako loše, pa nas vode u posebnu sobu, koju zovemo business class, kako ne bismo prekinuli tretman drugima - ispričala nam je Nikolina, koja je zbog ove situacije morala krenuti s tretmanima u hiperbaričnoj komori u kojima udiše 100% čisti medicinski kisik.

Ispričala nam je kako je cijeli slučaj sad na državnom tužilaštvu i čeka epilog ove drame. Naime, kako nam je ispričala, do curenja je došlo jer su tri dana prije incidenta servisirali bojler, a jedna cijev je bila odspojena. Sve se dogodilo i kao posljedica potresa koji je pogodio Zagreb.

Osim “pakla” koji je prošla zbog trovanja plinom, Ristović i obitelj su pravu dramu proživjeli i kad su bili na ljetovanju u Dalmaciji. Naime, s prijateljima su unajmili vilu, a dok su oni bili u restoranu na večeri, izbacili su njihove stvari iz kuće. Zatekli su ih zaštitari, zaključana vrata i koferi ispred kuće.

- Bilo je stresno za djecu koja su bila s nama. U jednom trenutku su počela plakata i pitati hoće li nas ubiti. To se događalo u jedan ujutro. Vjerujem da će se to kako tako riješiti - ispričala je Ristović. No sve ove drame su sad iza Nikoline te se u potpunosti okrenula svojim kćerima, posebice mlađoj Uni Sofiji. Kaže kako je to i zbog činjenice da suprug više zarađuje pa je ona više posvećena djeci.

- Nemam nikakvu pomoć dadilja. Imam prijateljicu koja mi uskoči u pomoć i ja njoj - zaključila je i dodala da iako često i ona i suprug imaju obaveze u Srbiji, za život su izabrali Zagreb jer smatraju da je pogodniji za život s malom djecom.

