Ok, dosta pretvaranja! Ja nisam videomontažer, nisam snimatelj, nisam redatelj, nisam ni novinar – iako mi to piše u radnoj knjižici. Unatoč tomu što radim sve nabrojeno, ja sam glazbenik. Skladatelj, tekstopisac – autor! Od onog dana kad sam, u trećem osnovne, zakasnio na prvi sat glazbenog pa me prof. Feri okrenuo prema ploči, odsvirao tri tona i pitao: 'Mali, je l’ znaš koji su to tonovi?' – a ja, ni danas ne znam otkud, pogodio točno! Nakon toga je još samo dodao: 'Od sutra si u školskom orkestru. Dobit ćeš tamburu i vježbat ćeš dok ti prsti ne prokrvare'. Tako je i bilo. Otad sam glazbenik. U srcu, ništa drugo – svoju glazbenu priču ispričao nam je Ognjen Mihovilić, frontman grupe Plave ulice.

POGLEDAJTE NOVU PJESMU: 'U MORU ISTIH'

Njihov prvi singl 'U moru istih', već na prvo slušanje ulazi u uho, a radi se o pop pjesmi koja pjeva o jednoj ljubavi, onoj pravoj, neuništivoj. O onoj koju čuvaš kao najskuplji začin, koju vodiš s unutarnje strane pločnika, onu koja ti je karta i kompas kad zalutaš.

Pjesmu 'U moru istih', Ogi je posvetio svojim dvjema ljubavima, supruzi i kćeri.

Za spot kaže da je trebao biti šala. Jednostavna ideja koja im je sinula u jednom trenutku. Ljubavna priča s elementima autoironije i zafrkancije vlogersko-YouTuberskog tipa.

- Zamolio sam prijateljicu i kolegicu montažerku Zoranu Rajić da glumi žensku ulogu i mislio kako ćemo sve snimiti u jednom danu. No, ispalo je da je to gotovo nemoguć projekt: tri tjedna pripreme, desetak lokacija, tri različita doba dana, dvadesetak ljudi na setu, nekoliko otkazivanja zbog kiše i dva tjedna montaže. Grandiozan zahvat za naš prvi spot. Ali – isplatilo se! Na kraju je videospot ispao upravo onako kako smo ga zamislili u tom jednom trenutku i oplemenio pjesmu digavši je na novu razinu. Spot posvećujemo Zagrebu jer Zagreb nas je spojio, i jer smo mi Plave ulice! - komentirao je Ognjen Mihovilić.

Ideja o izlasku pjesme dogodila se jedan dan dok je Ogi 'glumio' video snimatelja i tada se pojavio Fayo.

- 'Pa dobro, tko si ti?' pitao me Fayo kad je došao u naš studio da mu nešto montiram. 'Pa… ja sam ti, zapravo, muzičar', odgovorio sam. 'Daj da čujem nešto!' - rekao je. Pustio sam mu našu demo snimku pjesme 'U moru istih'. Uslijedila je reakcija: 'To ste vi? Tvoja pjesma? Tvoj bend? Jesi li je ikad ikome pustio?' – rekao je Fayo. 'Ne još', odgovorio sam. 'Odlično, idemo van s tom pjesmom sljedeći mjesec! 'Kako to misliš – van?' - pitam ga zbunjeno. 'Pa tako. Imat ćete izdavača, napravit ćemo spot. Pjesma je dobra. Sviđa mi se! Zvuči mi kao Zagreb. Čujem Haustor, Aerodrom, Film… čujem neki novi 'novi val'. A ime benda? „Pa… spojio nas je Zagreb, spojile su nas plave ulice!' - odgovaram uzbuđeno. 'Neka budu Plave ulice! Sviđa mi se!' - komentirao je Ognjen način na koji se upoznao s Farukom Buljubašićem Fayom, hrvatskim tekstopiscem.

Bend Plave ulice, uz Ogija, čine, Nikola, Kristijan i Darko.

- Nikolu znam već 20 godina, otkako sam ga 'otkrio' kao perspektivnog bubnjara. Imao je svega 14 godina, a ja sam mu bio predavač skupnog muziciranja u jednoj privatnoj glazbenoj školi. Danas je Nikola jedan od traženijih studijskih bubnjara, također i učitelj bubnjeva te član brojnih poznatih sastava na hrvatskoj glazbenoj sceni. Kristijan je moj glazbeni guru. Kad u nešto nisam siguran, kad ne mogu razriješiti neki akord ili tražim nešto novo, tu je Kiki s nekim akademskim rješenjem. Darko je donio spas u zadnji čas. Sasvim je slučajno 'uletio', u trenutku kad smo ostali bez basista. Našao sam dobar bend! – dodao je Ogi.

Ono što ovu veselu ekipu drži na okupu su prijateljstvo i vjera u to da pred sobom imaju jednu lijepu priču.

„Mi smo prvenstveno prijatelji koji žele raditi dobru glazbu i u tome uživati.“ – na kraju su zaključili iz benda.