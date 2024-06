O njihovim rajčicama brine oko 10.000 bumbara: 'Na njih trošimo i do 100.000 eura...'

Mi uopće ne tretiramo naše sadnice. Mi koristimo biološku zaštitu. Kupujemo kukce koje unosimo unutra. To su predatori i oni napadaju ili jaja ili same štetnike. To su prirodni neprijatelji naših štetnika. Nemamo potrebu za bilo kakvim kemijskim tretiranjem. Godišnje potrošimo od 60.000 do 100.000 eura na te kukce koji su zaštita protiv štetnika, priča nam Zvonimir Belić, vlasnik brenda 'Rajska' koji proizvodi rajčice.

Posjetili smo ih u njihovom pogonu u Kerestincu pokraj Svete Nedjelje gdje više od 20 godina proizvode rajčice. Kako nam priča sam vlasnik, njihova misija je od početka bila nabaviti sorte na koje su ljudi zaboravili, a podsjećaju ih na onaj izvorni okus rajčice.

- Dosta je počelo uvozne rajčice dolaziti, izgubio se taj okus rajčice. Sve je manje bilo domaće rajčice. Htjeli smo vratiti okus kakav pamtimo. Kada su ljudi počeli jesti našu rajčicu, komentirali su da je okus rajčice onakav kao kada su ih nekada jeli iz vrta - priča nam vlasnik.

Od samog početka pa do sada, kako kaže, ne pristaje na kompromise. Ne želi uzimati sorte koje imaju veće prinose i otpornije su na bolesti jer to nisu sorte koje nude pravi okus. Potvrda tome došla im je i 2013. na sajmu u Berlinu kada su pozvani kao jedan od 100 najboljih proizvođača cherry rajčica na svijetu.

- Proizvodnja u stakleniku je potpuno ista kao i vani, ali biljka je zaštićenija u stakleniku. Biljke koje vani rastu pod kišom i i nemaju adekvatnu temperaturu će se prije razboljeti. Mi imamo kontrolu, biljka ima idealne uvjete i nema potrebe da je liječimo - govori nam.

U cijelom svom procesu rada, brinu se o okolišu, a i nositelji su Global GAP certifikata koji to potvrđuje. Kako su klimatske promjene sve češće, vidljiviji je utjecaj mikroplastike i ostalih štetnika, oni su to izbjegli.

- Čak i kada se uspoređuje s ekološkom proizvodnjom, mislim da je naš proizvod među zdravijima i kvalitetnijima - rekao je vlasnik te kaže kako su izbjegli nepredvidivost prirode.

Ove godine, ponovno su proširili svoje kapacitete. Tijekom cijele godine kod njih radi 150 ljudi, a opskrbljuju tržišta Hrvatske, Slovenije i Srbije.

S vlasnikom smo popričali i o regulativama koje provodi država i Europska Unija. Kako kaže, često na proizvodima možemo vidjeti da je proizvod proizveden u EU, a pakiran u nekoj državi i na taj način ne znamo odakle proizvod dolazi.

- Mislim da bi tu zakonom dosta se moglo napraviti da se zaštiti domaći proizvođač i da domaći čovjek zna je li nešto proizvedeno u Hrvatskoj ili nije proizvedeno u Hrvatskoj i da se to stvarno istakne - smatra vlasnik.

Za kraj, pitali smo ga koja je njihova tajna, odnosno, kako su se uspjeli probiti i zadržati na tržištu.

- Stvoriti nešto novo u poljoprivredi je jako teško. Jako nam je puno trebalo za prepoznatljivost, ali u svemu tome, ustrajnost i ne odmicanje od toga da ponudimo kvalitetu je ključ uspjeha - zaključuje Belić.