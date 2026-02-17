Tko je Dario Marešić? Čuvao je i Mbappea. 'S Livajom sam imao tenzije i dobio ovacije Poljuda'

Dario Marešić (26) u finišu prijelaznog roka postaje igrač Hajduka. Jedan od najboljih stopera HNL-a još je prošlog ljeta bio velika želja u Splitu, no tada transfer nije realiziran jer se klubovi nisu dogovorili oko odštete. Kako je igrač odbijao potpisati produljenje ugovora s Istrom koji mu istječe ove godine, situacija se sada promijenila. Klubovi su se našli na odšteti od 150.000 eura i Austrijanac hrvatskih korijena bit će predstavljen na Poljudu.

On iza sebe ima zanimljivu priču. Odrastao je s obitelji u Austriji, u malom selu 30 kilometara od Graza, gdje je vrlo rano počeo igrati za lokalni klub. Životnu priču ispričao je nedavno u podcastu navijača Istre Zeleno-žuti korner, koji vodi udruga navijača Puljana.

- Najmlađi sam u obitelji i oni su uvijek vjerovali u mene. Imam tri brata i od malena sam imao samo loptu u rukama. Kod nas kući nogomet je bio broj jedan. S četiri godine krenuo sam u svom selu blizu Graza i tamo bio do osme godine, nakon toga otišao sam u Sturm Graz gdje sam prošao njihovu školu nogometa. Tamo sam proveo 12 godina. Nakon jednog turnira u Grazu vozio sam se s ocem kući i pitao me bih li volio ići u Sturm. No nisam htio ići od kuće. Prošla su još dva turnira kada su skauti pokazali interes, ali ja i dalje nisam htio ići. Tata je znao kako sa mnom. Jako sam volio igrati PlayStation i rekao mi je da će mi svaki put kad budem išao u Sturm kupiti igricu. Zbog toga sam odlučio otići u Sturm - ispričao je Marešić.

Debitirao je protiv Salzburga u porazu Sturma, a gol mu je zabio donedavni suigrač koji je također igrao za Hajduk.

- Izgubili smo 1-0, a gol je zabio Josip Radošević iz slobodnjaka. S Arnelom Jakupovićem igrao sam za austrijsku reprezentaciju. Dobri smo prijatelji jer smo i u Sturmu igrali zajedno pola godine. Kad se sve zbroji, od U-15 selekcije do U-21 imamo oko 25 nastupa za reprezentaciju. Za seniore nisam nikad igrao, jednom sam bio na pretpozivu.

'U Istru sam došao spletom okolnosti'

Nakon Sturma Marešić je igrao u Reims, gdje se susreo s Neymarom i Kylianom Mbappéom u utakmici protiv PSG-a. Istaknuo je kako mu je to bila i najbolja utakmica u tom dresu.

- S 20 godina otišao sam u Francusku i do tog transfera bio sam naviknut na to da igram i da sam među boljima. Kad sam stigao, upoznao sam novi svijet, sve je na visokoj razini i svi znaju igrati, ali pao sam na nos. Trebalo mi je puno vremena da shvatim kako doći na najvišu razinu. No opet bih sve ponovio. Dvije godine u Francuskoj i jedna u LASK-u bile su ključne da promijenim mentalitet. Kad sam došao u Istru, vratio sam se u život. Dok nisam došao u Francusku imao sam 100 utakmica za Sturm. Bio sam negativan, nisam radio na sebi, trenirao sam samo da odradim. U Reimsu sam imao malo nastupa i sve sam ih igrao u grču. Baš u toj utakmici protiv PSG-a sve se poklopilo.

Nakon nekoliko mjeseci neigranja i s vrlo malo minuta shvatio je da mora napraviti promjenu i odlučio se vratiti u Austriju, što je bila prekretnica u njegovoj karijeri.

- Došao je Óscar García koji mi je odmah rekao da neću igrati i morao sam na posudbu i otišao sam u LASK. Nisam bio spreman na to, prvih pola godine sam čak igrao, no onda sam dobio koronu i nakon toga šest mjeseci sjedio na tribini. Ni u toj polusezoni kad sam igrao nisam briljirao, čak sam imao viška kilograma. Nisam bio svjestan što krivo radim, nitko nije pričao sa mnom. Tu sam se prvi put zapitao što ne valja sa mnom. Promijenio sam agenta, supruga mi je bila velika podrška, ona je bila u rukometu i zna kako je to. Tada sam prvi put doveo privatnog trenera s kojim sam bio 24 sata. Smršavio sam sedam kilograma i pripremio se za ljeto kada sam se vratio u Francusku. Nisam očekivao da će me vratiti, čak su me i hvalili, a onda se pojavila opcija s Istrom.

U Istru je prvi put stigao na posudbu 2022., a njegov dolazak u Pulu splet je nevjerojatnih okolnosti.

- Kad sam promijenio agenta, bio sam kod njega kući i netko je pokucao na vrata. Bio je to Saša Bjelanović. Moj agent i on se znaju pa smo pričali. Nisam tada ni znao da je postao sportski direktor Istre, a on nije ni znao tko sam ja. Ispred Saše mi je agent govorio kako sam zabrljao karijeru i Saša je to sve slušao. Sutra me nazvao agent i rekao: "Ja sam te vrijeđao, a Saša mi je rekao da te želi". Tu smo se složili i za dva dana sam iz Francuske autom krenuo na posudbu u Pulu.

'Najteži suparnik mi je Livaja, a najbolji trener Garcia'

Sljedeće godine raskinuo je ugovor s Reimsom.

- Bio sam na posudbi godinu dana pa sam se vratio u Francusku. Oni su ciljali na raskid, a imao sam ugovor još godinu dana. U tom razdoblju nije bila niti jedna dobra opcija za mene. Htio sam što prije otići, a ne čekati do kraja kolovoza. Opet je nazvao Saša i pitao želim li potpisati ugovor. Čekao sam dva-tri tjedna hoće li doći još neka ponuda, no nije stigla. Bilo je problema oko toga koliko će mi Reims isplatiti do kraja godine, ali smo se dogovorili.

Na Poljudu je doživio i ovacije kao igrač Istre.

- Najdraža pobjeda? U travnju, kada nam je cijeli Poljud pljeskao, ne znam tko je sve to doživio u karijeri od protivničkih igrača. Najteži poraz u karijeri mi je u polufinalu od Rijeke prošle sezone.

Otkrio je i koji igrač mu je bio najteži za čuvanje u inozemstvu, ali i u HNL-u.

- Jedan od njih je Neymar, koji mi je i najdraži igrač. Ali najteži je Klaas-Jan Huntelaar protiv kojeg sam igrao u kvalifikacijama za Ligu prvaka kada je bio u Ajaxu. Ta njegova kvaliteta bila je posebna. Nije ni brz ni jak, ali njegova inteligencija je ogromna. Kvalitetni su i Marko Livaja, Bruno Petković i Mauro Icardi. Protiv Icardija sam igrao kada je bio u PSG-u i tada je bio najlošiji, a zabio nam je dva gola. U HNL-u je najbolji Livaja. Uvijek smo imali malo tenzija, ali to je normalno. Kao igrač je brutalan, jak, inteligentan i ima veliku kvalitetu. Sigurno najbolji protiv kojeg sam igrao u HNL-u.

S Gonzalom Garcijom će ponovno raditi u Hajduku, a njega ističe kao najboljeg trenera s kojim je radio.

- U prvoj sezoni kad je došao smo se svađali. On je uvijek bio za igru od noge do noge, a ja sam volio raditi dijagonale. Znao me staviti i na klupu, tada sam shvatio da ako ne radim to što on kaže neću igrati. U Istri me digao za 20 posto i divim mu se. U dobrim smo odnosima, a i da nismo rekao bih da je najbolji. Smiren je i drži se svog plana.

U karijeri je prošao i vjerojatno najnezgodniju ozljedu, upalu pubične kosti koja ga je dugo mučila.

- Upala se događa od sprintanja, udaranja lopte, promjena smjera, a oko te kosti nalaze se tetive koje se, ako se ne vježbaju specifičnim vježbama, upale. To se ne osjeti na početku, dok ne dođe do boli zbog koje se ne može kretati. Kod mene je to trajalo četiri i pol mjeseca. Dan prije svadbe u 20 sati imao sam terapiju. Doslovno sam radio 1000 trbušnjaka na dan i tek sam u prosincu odigrao prvu utakmicu bez tableta protiv bolova. To je tolika bol da se ne može ništa raditi, preko toga je jako teško prijeći - zaključio je Marešić.

