'Otok tajni': Braća traže blago, a opasne prepreke su posvuda

Marty i Rick Lagina, Amerikanci iz Kingsforda u Michiganu, postali su opsjednuti pričom o blagu na Oak Islandu nakon što su još 1965. godine kao dječaci u Readers Digestu pročitali članak o iskopima i istraživanju obitelji Restall.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ovogodišnja zadaća je ispitati nekoliko novih mogućnosti koje nisu na popisu. Močvara, jama s novcem, cijev 10-X. Vrijeme je da dobijemo odgovore na neka pitanja. Idemo na dno cijevi jednom zauvijek - odlučili su.

Da bi stigli na dno cijevi 10-X, Marty i Rick su se odlučili za odvažan i potencijalno opasan plan. Poslat će ronioca na dubinu od 55 metara, a zatim još 13 metara kroz usku rupu široku 68 centimetara do onoga za što njihovo istraživanje kaže da bi mogla biti ogromna prostorija s blagom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Međutim, prvo moraju raščistiti desetljeća hrđavih cijevi, uključujući i jako korodiranu uzlaznu cijev. Cijev je prvotno stavljena da bi iz okna ispumpavala vodu, a možda i dragocjene predmete.

Međutim, ona sada predstavlja opasnu prepreku svakome tko pokuša zaroniti. Da bi uklonili uzlaznu cijev, braća moraju sići više od deset metara kroz možda nestabilni, 2.5 metara široki dio rupe.

Emisiju 'The Curse of the Oak Island' premijerno gledajte na kanalu Planet Earth u 20:50.