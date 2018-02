Ovrha nad Cesareom u srijedu: 'Ne mogu ostaviti svoje dijete'

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Splićanka čiji je slučaj podijelio javnost jer unatoč pravomoćnim presudama ne želi predati sina Cezarea (8) ocu Talijanu Alessandru Avenatiju da ga odvede u Italiju, pred novi pokušaj ovrhe zakazan za 7. veljače, progovorila je za 24sata o svemu što proživljava ovih dana.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1198563 / ]

- O djetetu neću pričati, ovdje se prvenstveno radi o neučinkovitosti našeg suda, o kršenju prava djeteta, kršenju Konvencija o pravima djeteta i kršenju prava iz tih konvencija - započela je Nina. Nova ovrha je zakazana za dan kada Nina po nalogu suda treba biti u Italiji. Ovrha je zakazana za srijedu u 9 sati, a Nina Kuluz bi se upravo toga dana trebala javiti policiji u Italiji do 17.30 sati. Jučer je zbog svega održala i konferenciju za novinare.

- Od mene se očekuje da u ovoj situaciji svoje dijete ostavim samo. S druge strane, ja se moram javiti jer bi se izdao uhidbeni nalog, kazala je Nina Kuluz. U intervjuu za 24sata priznala je da je tražila da se ovrha ukine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nina Kuluz na putu u Italiju doznala za novi pokušaj ovrhe nad sinom: "Cesare je istraumatiziran. Želimo to zaustaviti!" Reporter: Mateo Ivić Posted by 24sata on 3. veljače 2018

- Tražim da se ovaj proces ukine jer je on suprotan Konvenciji o pravima djeteta. On je izgubio svoju svrhu već nakon godine dana što ona nije provedena. Inzistira se na ovrsi koja je mrtvo slovo na papiru i ne služi dobrobiti djeteta. Ovdje se radi o 8,5 godišnjem djetetu koje nitko nije pitao za mišljenje, što on želi, a to je njegovo pravo. Organiziraju se nekakve tajne ovrhe, priča se da se organizira praćenje moje obitelji kako bi se moje dijete moglo oteti na cesti. Ne mogu vjerovati da je to moguće - očajna je Kuluz. Progovorila je i o svom nedavnom uhićenju u Torinu. Tamo se svako malo mora javljati u policiju.

- Policija me opkolila ispred jednog dućana. Priveli su me. Karabinjeri su mi nakon sat vremena rekli da me prijavio prijatelj mog bivšeg i da pripazim jer isto može učiniti svaki put kad dođem. Nemam pojma što im je taj čovjek rekao, samo znam da mu je moj bivši muž naredio da me prati. Bila je to velika neugodnost i ogroman strah - priznala je žena. Dodala je još da Avenati sina ne zove i nije ga vidio od ožujka prošle godine.

- Ja se nadam da će se nešto dogoditi što će spriječiti ovrhu. Svoje dijete ne mogu i ne želim ostaviti - zaključila je Nina Kuluz.

U vijestima pogledajte još:

Roditelji dali podršku Zoranu Bahtijareviću, ravnatelju Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj

U Puli uhitili ženu (55) zbog dva laboratorija za drogu