Petra (16) ima 16 dijagnoza: 'Nasmijana je čak i kad ju boli'

Mama, hajde stavi moju narukvicu Frozen na ruku i obećaj da je nikad nećeš skinuti, rekla je Petra majci ležeći u bolničkom krevetu. Mama ju je pogledala suznih očiju i čvrsto zagrlila. Znala je da Petra to čini svaki put, u znak malog oproštaja, kad treba ostati sama i uplašena u bolnici.

- Rođena je iz normalne trudnoće i u normalnom porođaju. Nakon 15 dana počela sam primjećivati da ne napreduje, ne jede, nije spavala kako treba. Krenuli smo na preglede i to je bio naš početak borbe s misterioznom bolešću. Petra, naime, nema dijagnozu. Nagađa se da njeno stanje ima veze s genetskim oštećenjem - kaže Vesna Bešker (41), koja se kao samohrani roditelj kao lavica bori za kćer. Žive u Mrzoviću nedaleko od Đakova, pa mama svakodnevno putuje 45 km do bolnice u Osijeku, gdje Petra trenutačno leži. Nema pravo biti s njom u bolnici. Inače se stalno liječi uglavnom na Rebru u Zagrebu. U početku se vjerovalo da je njena dijagnoza genska bolest mukopolisaharidoza, tip Hurler, no to nitko nije potvrdio.

- Doktori su mi stalno davali nadu da će se naći prava dijagnoza, pravi lijekovi, da moramo biti uporni. Međutim, ni dan danas ništa od toga - kaže Vesna. Petra je tek s 11 godina počela razlikovati boje i slova, a i pelene je nosila dugo. Tri puta su je odbili za školu, a onda i trajno. Mami je to teško palo. Do 11. godine imala je dijagnoze mentalne i fizičke zaostalosti, metaboličku bolest, celijakiju, zbog koje može jesti samo određene namirnice, probleme sa srcem i tlakom.

- Lani sam poslala njene nalaze za Australiju. Odgovorili su nam da je Petra jedinstven slučaj u svijetu i da je njeno stanje kritično u svakom pogledu - kaže Vesna. U posljednje tri godine stanje joj se naglo pogoršalo otkazivanjem bubrega.

- Zbog bubrega je dobila agresivnu terapiju, koja joj je uzrokovala druge probleme. Lupus je dobila isključivo od lijekova; ima oba tipa. Od lupusa ne vidi na lijevo oko, koje se zatvorilo. Epileptičke napadaje dobila je od lijekova za lupus. Ima težak oblik osteoporoze, kosti joj se prorjeđuju. Ima vrlo slab imunitet, pa je dobila i herpes zoster, koji je jako bolan. Bubrezi su joj loši, ima dijabetes...

Svaka bolest povlači neku drugu. Liječnici liječe ono što je u tom trenutku najvažnije, a zapravo mi se čini da je uglavnom održavaju na životu - sa suzama u očima kaže Vesna, koja zbog svega što joj dijete trpi ne može Petru ostaviti samu u bolnici iako joj svakodnevna putovanja predstavljaju golem izdatak.

Petra, mama i stariji brat žive od samo 2400 kuna koje Vesna prima zbog statusa njegovateljice. Kako velik dio novca odlazi za Petrine lijekove, posebnu hranu, karte za putovanje do bolnica i režije, oni zapravo jedva preživljavaju.

- Posudim od prijatelja pa vratim kada dobijem novac. Snalazim se svakako - kaže Vesna, koja svakog dana dođe u osječku bolnicu ujutro, a ode navečer kad Petra zaspi. Najveći joj je problem kad Petra leži u Zagrebu, što će biti uskoro, jer tad nema gdje biti, a nema novca za najam stana ili sobice.

- Odavno se prestala igrati s drugom djecom jer je svjesna da je posebna i povukla se u sebe. Ali ona je pozitivna i uvijek nasmijana, bez obzira na to koliko je boli i nema šanse da ja budem jadna dok je ona takva - kaže Vesna.

Petra nosi broj odjeće 140, a obuće 31. Račun za pomoć - Petra Bešker, IBANHR612360000- 3245649730, Zagrebačka banka. Adresa: Potok 69, Mrzović, 32284 Stari Mikanovci.