Petra Kurtela: 'Kad vidim sebe kao Lanu u Zabranjenoj ljubavi, pomislim - izravnaj te zube...'

Glumica Petra Kurtela u 24 pitanja raspričala se o ulozi u Zabranjenoj ljubavi, ali i o privatnom životu. U kazalište najradije ide sa sinom Reljom, a mlada obitelj njeguje 'chemical free' način života

<p>Iz Zabranjene ljubavi pamtim da nam je bilo ludilo prvih šest mjeseci jer smo stvarali nešto iz ničega i da nam je bilo baš jako zabavno. Nitko se dotad u Hrvatskoj nije susreo s tim žanrom pa smo se svi nekako morali snalaziti, prisjeća se Petra Kurtela svojih početaka u seriji koja se emitirala od 2004. do 2008. godine. </p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S PETROM KURTELOM: </strong></p><p>- Nemam pojma više koje smo scene snimili, ali vjerojatno su mi najdraže one koje danas smatramo provokativnima iako ne bi trebali. Bilo je dosta gej scena, maloljetničkih trudnoća, pobačaja, golih sisa - rekla je. Danas kad se prisjeća uloge Lane, kaže kako si pomisli da si je trebala izravnati zube. Nedavno je rješavala JoomBoosov kviz o likovima iz Zabranjene ljubavi. Pala je na testu, ali to ju nije začudilo jer kaže kako seriju nikada nije gledala.</p><p>Trenutačno sa Slavkom Sobinom glumi u hit predstavi 'Who the 'f*ck is Biba?'. Probe su, kaže, jako zabavne jer su oboje škorpioni po horoskopu. Zbog pljeska se na pozornicu maksimalno vratila šest puta. Između kazališta i seta na filmu i seriji bira oboje. </p><p>- Podjednako volim oboje, ali mora biti dobra ekipa i scenarij - rekla je. Prije dvije godine je postala majka. Njezin sin Relja ne pokazuje afinitet prema glumi, a ni mamin glas ne prepoznaje u animiranim filmovima. </p><p>- Jako sam se promijenila u te dvije godine, ali zbog kombinacije posla i majčinstva, imam osjećaj da se dogodila jedna velika pozitivna priča - rekla je. U trudnoći je krenula i njezina Instagram priča.</p><p>- Kad sam čuvala trudnoću nedostajalo mi je da radim nešto kreativno pa sam počela fotkati i tu sam otkrila cijeli jedan svijet na kojem ima dobrih stvari - rekla je. Posljednjih godinu dana živi takozvani 'chemical free' život.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- To znači da živite što više u skladu s prirodom, odnosno sa što manje kemikalija. Vani koristim što god, no moja kuća je u potpunosti lišena kemikalija. To je najpozitivnija i najlakša pozitivna promjena koju sam napravila. Puno lakša nego kad sam se navikavala na zdravu prehranu - rekla je.</p><p>Opisuje se kao strastvena, lakovjerna i živac.</p><p>Cijeli intervju pogledajte na YouTube kanalu 24sata. </p>