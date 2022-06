Podijelili smo prve nagrade u metaversu! Samba, vatromet i glisiranje na virtualnoj plaži

Brucoš, Sponzoruša, Kupi ciglu, Ruf mich an, Perje, Prpošna, Štrukana, Spot-on!, Reži me, Kućni filmić i Klimaxx najoriginalniji su nazivi kategorija u kojima se ukupno natjecalo preko sto digitalnih video uradaka i njihovih kreatora za titulu najboljeg i najoriginalnijeg videa i content kreatora u Hrvatskoj za 2021. godinu.

Ocjene je dalo ukupno 13 članova žirija iz različitih područja: Davor Bruketa, kreativni direktor agencije Bruketa&Žinić&Grey, Anamaria Todorić, direktorica digitalnog poslovanja Večernjeg lista, Aleksandra Milovanić, izvanredna profesorica Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu, Matej Lončarić, direktor i osnivač 24sata video produkcije, JoomBoosa i Miss7, Mia Biberović, glavna urednica Netokracije i izvršna direktorica HUDI-ja, Maja Šplajt, direktorica digitalnog medija Real Grupe, Dalibor Matanić, redatelj, Dunja Ivana Ballon, direktorica HURA, IAB & Dani komunikacija, Vanja Šebek, voditelj studija Digitalnog marketinga Visokog učilišta Algebra, Ivan Ljubičić, managing director u Pickboxu & Mediavisionu, Nebojša Grbačić, Copywriter & suvlasnik, CVOKE, Ivan Lovreček, producent i osnivač Videoclicka i Nebojša Taraba, producent i partner u produkcijskoj kući Drugi plan. Svaki od njih je apsolutni stručnjak u svom području, ali ono što im je zajedničko je da obožavaju digitalna videa.

Natjecatelji su se mogli prijaviti do 29. svibnja, a sve što je bilo potrebno je poslati link na video i naziv kategorije u kojoj se video prijavljuje, instalirati program za naš virtualni otok i urediti svog avatara po želji. Sudionici su se prijavljivali u 10 spomenutih kategorija, dok je jedanaesta kategorija, pod nazivom 'Klimaxx', grand prix nagrada za najbolje ocijenjeni video. Na kraju, metaversu se pridružilo sedamdesetak korisnika.

Voditelj programa bio je poznati televizijski voditelj, Ivan Vukušić, koji je proglasio 11 pobjednika, a dobitnici 'ORIĐIĐI video award' nagrade su:

1. U kategoriji 'Brucoš' za reklame koje su nove brendove fantastičnom kreativnom u kratkom roku učinile prepoznatljivima, nagradu je dobila Q agency za video o vrijednostima kompanije.

2. U kategoriji 'Sponzoruša' za najbolji sponzorirani video influencera, nagradu je odnijela FullHouseOgilvy za kampanju A1 Srbija 'Svet kakav želiš'.

3. Nagradu u kategoriji 'Perje' za video financije i osiguranja dobila je Grawe Hrvatska u suradnji s Reroot Agency za njihovu TikTok kampanju.

4. Četvrta je kategorija 'Ruf mich an' za telekomunikacijske usluge, a pobjednik je video A1 Hrvatska u suradnji s BBDO Zagreb za kampanju 'ON i kad si OFF'

5. U kategoriji 'Prpošna' za video koji promovira opće dobro i pozitivne promjene, nagradu je dobio FOREO Sweden za kampanju Be YOUnique.

6. Kategorija 'Kupi ciglu' namijenjena je maloprodaji i e-commerceu, a pobjednik je video u suradnji Konzuma, ZOO agencije i Vertigo produkcije - 'Priče i pričice s Ivanom Šarićem'.

7. U kategoriji posvećenoj hrani i piću- 'Štrukana', pobjednik je video nastao u suradnji The CocaCola Company, agencije Bruketa&Žinić&Grey i Val produkcije.

8. U kategoriji 'Spot-on!' za najbolji spot godine nagradu je dobio Porto Morto za spot pjesme 'Čekam ih'.

9. 'Kućni filmić' je kategorija u kojoj se tražio najbolji user generated video, a pobjednik je Alen Tkalčec s videom 'Egipat'

10. Kategorija se zove 'Reži me', a nagradu za najbolju kameru i režiju dobio je FOREO Sweden, a video je režirao Filip Filković Philatz.

11. Stigli smo i do posljednje kategorije 'Klimaxx' za najbolji od najboljih, a nagradu je dobio FOREO Sweden.

Nakon proglašenja pobjednika u Auditoriumu metaversa, svi sudionici premjestili su se na Plažu gdje su uz hitove DJ-a zaplesali 'Gangnam style' ples, Sambu, Capoeiru, provozili se gliserom oko otoka, igrali igre ili jednostavno prošetali otokom na svježem zraku i toplom suncu. Ubrzo je pala noć pa je sve prisutne iznenadio vatromet nad morem.

Video je kralj posljednjih godina, a tržište je napokon počelo uviđati koliko je bitan u digitalu te se podrazumijeva da ako danas ne stvarate video da zaostajete za konkurencijom. Metaverse više nije tajanstvena novotarija već još jedna od hit ‘platformi’ za bolju vidljivost brendova, ali i prostor gdje se dolazi do neke nove publike.

- Volio bih istaknuti da je bitno metaverse shvaćati kao interaktivan internet koji će kroz iduće desetljeće promijeniti ekonomiju u kojoj živimo - zaključuje Matej Lončarić, direktor i osnivač 24sata video produkcije, JoomBoosa i Miss7.